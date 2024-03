WhatsApp Web sirve para visualizar no solo tus conversaciones, sino también las fotos, videos, GIF, stickers, en una pantalla mucho más grande. La puedes abrir desde tu laptop, computadora de trabajo e incluso desde tu tablet. Asimismo mediante la app puedes mandar cualquier archivo de tu escritorio. Sin embargo, a veces cuando estamos chateando, no te llegan los mensajes de parte de tu amigo o familiar, sino que de frente suena tu smartphone. ¿A qué se debe? Pues hoy te brindaré todos los pasos para restablecer la versión escritorio de WhatsApp y así no te pierdas de una notificación importante de alguien.

Cómo volver a recibir mensajes en WhatsApp Web: solución

Primero, accede a tu cuenta de WhatsApp Web desde Google Chrome .

. Luego, toca en el ícono del candado, ubicado en la barra de dirección del navegador web .

. De inmediato se abrirá un menú, dirigirte a “Notificaciones” .

. Tras esto, pulsa en el interruptor ubicado a su lado derecho para activar las alertas.

Ahora, presiona en los tres puntos verticales, localizados en la esquina superior derecha.

Entre las opciones, selecciona en “Configuración”, seguido de “Privacidad y seguridad” .

. Aquí, dale a “Configuración de sitios web” y toca en “Notificaciones”.

WHATSAPP WEB | De esta forma estarás restableciendo todas las notificaciones de la plataforma para laptops. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En “Comportamiento predeterminado”, haz clic en “Preguntar antes de enviar” .

. Dirígete a “Sin permiso para enviar notificaciones” y asegúrate de que no esté ningún enlace de WhatsApp Web.

y asegúrate de que no esté ningún enlace de WhatsApp Web. De lo contrario, selecciona los tres puntos y elige “Permitir”.

De esta manera, WhatsApp Web te enviará cualquier alerta sin problemas.

