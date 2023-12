A pesar de que WhatsApp Web es una de las versiones más utilizadas en todo el mundo, Meta no suele actualizarla con frecuencia y es por esta razón que a veces no replica las mismas configuraciones que realizas a través del aplicativo móvil, como por ejemplo: desactivar el tono de notificación.

Muchos usuarios reportaron que no les aparecen algunas conversaciones al momento de vincular su cuenta en WhatsApp Web, solamente pueden ingresar buscándolas con la herramienta lupa, ¿Es un error? No, se trata de un ajuste que has realizado desde la app para celulares y en Depor te diremos cómo solucionarlo.

Antes de comenzar, es necesario destacar que no descargarás aplicaciones y tampoco vas a desinstalar tus extensiones de Google Chrome, lo único que necesitas es tu teléfono en mano.

Esta es la solución para que tus chats no estén ocultos en WhatsApp Web

Primero, abre WhatsApp Web a través del navegador de tu preferencia.

a través del navegador de tu preferencia. Ahora, verifica cuál es la conversación oculta o que no aparece en la interfaz principal.

El siguiente paso es abrir la app en tu teléfono inteligente.

Ahora, es 100% seguro que hayas archivado ese chat.

Entra a la sección denominada “ Archivados ” > pulsa la conversación por unos segundos hasta que se encuentre sombreada.

” > pulsa la conversación por unos segundos hasta que se encuentre sombreada. El siguiente paso es oprimir el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia arriba.

Finalmente, cierra sesión en WhatsApp Web y vuelve a vincular tu cuenta para que el chat sea visible nuevamente.

Cómo enviar un mensaje en blanco por WhatsApp Web

Ingresa a está página a través del navegador de tu preferencia.

a través del navegador de tu preferencia. Aquí te aparecerá el título “ Unicode Character “⠀” (U+2800) ”.

”. Debajo del mismo observarás un recuadro, púlsalo por unos segundos o haz doble clic sobre el mismo (si estas en una PC o portátil).

Copia los caracteres invisibles.

Abre WhatsApp .

. Entra a cualquier conversación, ya sea personal o grupal.

Pega el el mensaje sin contenido.

Por último, envíalo y espera la respuesta de tus amigos.