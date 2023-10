WhatsApp Web es una plataforma de mensajería compatible con todos los navegadores que existen, ya que se trata de una página de internet. En los últimos días, millones de usuarios reportaron por las diferentes redes sociales que algunas configuraciones del servicio estaban en inglés y otras en español, por ejemplo: si querías desvincular tu cuenta no aparecía “Cerrar sesión”, sino “Log out”.

No te preocupes que no es un error del navegador que utilizas en tu computadora o portátil, de hecho es un inconveniente de WhatsApp Web que viene perjudicando a quienes no dominan el inglés. Por ahora, el grupo Meta, encargado de administrar y desarrollar esta plataforma, no se ha pronunciado o indicado las causas de la anomalía.

Si presionas el ícono de los tres puntos se desplegarán las opciones: “Nuevo grupo”, “Nueva comunidad”, “Mensajes destacados”, “Select chats” y “Log out”, pero una de las secciones más perjudicadas es la de “Atajos del teclado”. Como se recuerda, WhatsApp Web todavía no cuenta con una función para cambiar el idioma.

Las posibles soluciones para que WhatsApp Web no esté en inglés

Meta todavía no ha presentado una actualización de su servidor para solucionar el error.

Las indicaciones que te brindaremos podrían servir.

Primero, cierra sesión en WhatsApp Web : presiona el ícono de los tres puntos > “Log out”.

: presiona el ícono de los tres puntos > “Log out”. Ahora, abre la aplicación en el móvil > ingresa a los “Ajustes” > oprime en “Idioma” > selecciona inglés.

Luego, realiza el mismo procedimiento pero cámbialo a español.

Por último, procede a vincular nuevamente tu cuenta en WhatsApp Web.

¿No funciona? entonces abandona la versión beta: toca los tres puntos > “Settings” > desplázate hacia abajo y presiona en “Ayuda”.

Finalmente, desmarca la casilla “Unirse a la versión beta” y actualiza la página.

Así puedes activar el aviso “cambió tu código de seguridad” en WhatsApp

Actualiza WhatsApp a su última versión.

a su última versión. Abre la aplicación y accede a cualquier conversación personal o grupal.

Haz clic sobre el nombre del contacto o chat.

Desplázate hacia abajo y oprime en el apartado que dice “ Cifrado ”.

”. Te aparecerá un código QR y debajo la combinación numérica de 60 dígitos.

Este código en tu cuenta y en la de tu contacto deben ser iguales.

Toca en el botón “Activar” (parte superior derecha) para recibir la notificación de seguridad cuando cambie el código.