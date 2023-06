¡Tranquilo, no botes tu Xbox One! Matt Booty, jefe de la división de estudios de juegos de Xbox, anunció en una entrevista para Axios que Microsoft no desarrollará más juegos para la consola de generación pasada. Es decir, la querida máquina “ha muerto”... pero no tan así, porque puedes recurrir a Internet para jugar los títulos disponibles para Series X y Series S.

Ocurre que la Xbox One, lanzada en noviembre de 2013, no recibirá más títulos en su catálogo ahora que las consolas Xbox Series X/S se han posicionado en el mercado desde 2020. Eventualmente, Microsoft reduciría los recursos para dedicarlos en su totalidad en las consolas de nueva generación y así destinar a la Xbox One al baúl de los recuerdos.

¿Acaso esto significa que deberás tirar tu Xbox One a la basura? Por supuesto que no. Booty señaló que el catálogo de Xbox Series X/S técnicamente se pueden jugar en la Xbox One mediante streaming en la nube con el servicio Xbox Cloud Gaming. Quizá te parezca complicado, pero aquí te explicamos cómo hacerlo.

Cómo configurar Cloud Gaming en consolas Xbox

Primero necesitarás un Game Pass Ultimate o un juego gratuito compatible para jugar en la nube. Hecho lo anterior, sigue las instrucciones:

Presiona el botón Xbox para abrir la guía, y a continuación selecciona Mis juegos y aplicaciones > Ver todo.

Elija Biblioteca completa > Xbox Game Pass.

Selecciona un juego con el icono de nube.

Recuerda que Cloud Gaming no admite el modo multijugador local. Actualmente, solo admite un jugador y una cuenta a la vez.

Microsoft aconseja unos 20 Mbps o más y conexión a una red Wi-Fi de 5 GHz (una red Wi-Fi de 2.4 GHz funcionará, pero no está optimizada actualmente). Los juegos disponibles para jugar a juegos en la nube varían en función de la plataforma y la región.

¿Si compro una Xbox Series?

Otra solución sería comprarse una nueva consola. Microsoft anunció el lanzamiento de Xbox Series Carbon Black. Esta versión, que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1 terabyte, ofrece una mejora interesante.

Xbox Series S Carbon Black tiene un acabado mate moderno y su precio es el principal atractivo para la comunidad gamer de Microsoft. La preorden de la consola es de 349 dólares, alrededor de 30 dólares menos de lo que pagarías por una Xbox Series S estándar de 512 GB. Por lo demás, te contamos que la potencia es la misma debido a que comparten el mismo hardware.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.