¿PlayStation se quedará sin los juegos de Activision Blizzard? Tras la compra de esta última empresa a manos de Microsoft, muchos se preguntan acerca del futuro de la PlayStation 5. Ya que la compañía de Bill Gates concentra un gran número de desarrolladoras.

Hace solo unos meses atrás, Microsoft también adquirió Bethesda y llegó se puso en discusión su títulos como Fallout o The Elder Scrolls serán exclusivos de Xbox Series X. Por lo pronto, se ha descartado esta idea.

Activision Blizzard ha salido a explicar que no tocarán los juegos de PlayStation. No debemos preocuparnos por la posible exclusividad de Call of Duty en las consolas de Xbox ya que seguirán trabajando sin mayores cambios.

“Honraremos todos los compromisos existentes después del cierre. Al igual que con la adquisición de Minecraft por parte de Microsoft, no tenemos intención de eliminar ningún contenido de las plataformas donde existe hoy”, explicó la compañía a una de las preguntas frecuentes publicada por los empleados.

Phil Spencer, cabeza de Microsoft Gaming, también salió a desmentir que busquen concentrar los juegos solo en Xbox y PC: “Microsoft seguirá haciendo algunos juegos de Activision para consolas de PlayStation, pero también mantendrá cierto contenido exclusivo de Xbox”.

