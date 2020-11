¿Among Us y Pac-Man tienen algo en común? La teoría suena alocada, pero hay quienes creen que ambos videojuegos transcurren en el mismo universo; solo es cuestión de prestar atención a los detalles y tener mucha -pero mucha- imaginación.

Among Us, según con la teoría que se ha viralizado en Internet, es una precuela de Pac-Man, un videojuego diseñado por Toru Iwatani que salió al mercado en 1980.

Sucede que Pac-Man viene a ser el personaje amarillo de Among Us y los fantasmas son los compañeros asesinados por el impostor, el último sobreviviente de la tripulación.

¿Y las bolitas de Pac-Man? Estas vendrían a ser “pastillas” contra la ansiedad, debido a que no supera los asesinatos hechos y sufre ansiedad al ver que sus compañeros-fantasmas lo persiguen.

La imagen que causó confusión en los jugadores de Among Us

Sí que esta teoría de Among Us es alucinante. Los internautas creen que surgió por la confusión de un fanart dedicado a Pac-Man, pero con elementos de Among Us. Todo vale en Internet.

AMONG US | Código morse

En las instalaciones de Mira HQ y el mapa Skelt, los jugadores de Among Us pueden oír un código morse. Muchos especulan sobre su significado, hay quienes creen que significa “Help me” (Ayúdame, en inglés), pero nada de esto tiene sentido.

Los chicos de FayerWayer explica que la dificultad de interpretar el código morse de Among Us se debe a que no hay espacio entre cada letra, multiplicando así las respuestas posibles.

Hubo quienes usaron espectrogramas para descifrar este mensaje en Among Us, pero sin ningún resultado. La desarrolladora InnerSloth no se ha pronunciado al respecto.