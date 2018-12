Desde que Supercell estrenó Clash of Clans, la desarrolladora logró posicionarse en lo mal alto del panorama de videojuegos de smartphones. Más adelante, confirmaría otra entrega con otro título igual o de mayor repercusión: Clash Royale. Ahora, desde el anuncio de otro juego, y que por fin podemos descargar, llega Brawl Stars a nuestros dispositivos móviles Android y iOS.



Este nuevo juego cuenta con patrones que hemos visto en las dos anteriores entregas, aunque con una jugabilidad menos rigurosa y con mucho modos de juego distintos. Por el momento, parece que la recepción por parte de los jugadores ha sido bastante positiva.



Las partidas Brawl Stars son rápidas, pues duran 3 minutos como máximo en cualquiera de sus modos de juego. No obstante, cuenta con elementos coleccionables que podemos utilizar a los largo del juego, por lo que no se trata de partidas independientes como Clash Royale , sino que nos servirán para avanzar en el entorno el mismo.



El juego presenta por el momento seis modos de juego que presentaremos a continuación:



Atrapagemas: Consiste en conseguir 10 gemas antes que el equipo rival y evitar que no te las roben en un lapso de 15 segundos. Puedes unirte con amigos o aliados de 3, eso si, existe la posibilidad de perder las gemas si los rivales te atacan.



Supervivencia: En este modo debemos sobrevivir hasta ser el último jugador en pie. Se trata de una batalla campal en la que puedes participar solo o junto a un aliado.



Caza estelar: Nuevamente, en equipos de 3 contra 3, lucharemos con el equipo rival para obtener el mayor número de estrellas. Igual que en el Atrapagemas, podremos perderlas si nos atacan por lo que terminan convirtiéndose en partidas competitivas.



(Foto| Supercell)

Balón Brawl: Consiste en marcar 2 goles en la portería del equipo rival para ganar la partida. Al igual que los otros modos, se formaran 2 grupos de 3 participantes.



Atraco: Éste modo consiste en robar la caja fuerte del equipo enemigo al mismo tiempo que protegemos la nuestra, de nuevo en formaciones de 3 contra 3 jugadores.



Eventos Especiales: Como en la mayoría de juegos de este tipo, cada cierto tiempo nos sorprenderán con nuevos modos de juego. Durante su lanzamiento y por tiempo limitado, hay disponible un modo jugador contra jugador y jugador contra entorno.

(Foto| Supercell)

La app está disponible de forma gratuita tanto para iPhone / iPad como para dispositivos Android. Como ya imaginábamos, dispone de contenido opcional de pago dentro del juego.