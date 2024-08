Más códigos de Free Fire para hoy, lunes 19 de agosto de 2024. Podrás actualizar el inventario ahorrando dinero y hacer que tus partidas sean más divertidas. Según tu suerte, podrás llevarte material exclusivo que te hará ganar más partidas.

Los códigos de recompensa varían entre atuendos cosméticos que no sirven de mucho, salvo que quieras darle un toque personal a tu héroe, y skins de armas con la capacidad de aumentar el daño de cierto armamento. Esta última recompensa es lo que todo el mundo busca y hoy puedes intentar llevarte uno si es que estás a tiempo.

Los códigos de Free Fire están operativos por 24 horas y sirven para quienes juegan desde Android y iOS. No podrás transferir lo obtenido a otros usuarios así que ten a la manos las credenciales de tu cuenta preferida.

Códigos de Free Fire para hoy, lunes 19 de agosto de 2024

E8KP3X6BN4MA

F2LA5KR31XVH

M8E2KY3J5GR9

O6PT9XQ2L7AD

4YDM6SGX5PA3

KL3MN7XF4Q6H

P4XF2J6BV8K9

Q5RTB7V6X3W2

VCFD2JKT5BQZ

7RXHVFEG3ZP4

A9C8XS2E4VR7

BW3F2P3T6KYL

CN4JK5LE8RQX

D3GH7R4J2YV6

GV4CJ7UT6ZK1

H9PX2V3BF6SR

JY7K5D3X9C2B

Cómo usar los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Instala Free Fire en tu teléfono

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

