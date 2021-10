Cómo obtener gratis Marvel’s Guardians of Galaxy con NVIDIA GeForce RTX

Nada como un juego gratis de Marvel a la hora de actualizar tu PC gaming. NVIDIA anuncia que, hasta el 28 de octubre de 2021, los clientes que adquieran de fabricantes autorizados un desktop o una laptop equipado con GeForce RTX 3060 o superior recibirán una copia gratuita de Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Con su lanzamiento previsto para el 26 de octubre, Marvel’s Guardians of the Galaxy cuenta la historia de Star-Lord, el líder de un excéntrico grupo de héroes que debe salvar la galaxia. Con todo el poder de los Guardianes, tendrás que usar poderes únicos en conjunto con el grupo para deshacerte de las amenazas. Además, cada elección conlleva consecuencias, que pueden dar lugar a acontecimientos cómicos o catastróficos.

Las tarjetas GeForce RTX podrás jugar Marvel’s Guardians of the Galaxy sin problemas, ya que son compatibles con las tecnologías exclusivas de NVIDIA. Como el Ray Tracing y el NVIDIA DLSS, que garantiza una mejor calidad de los gráficos y un mayor rendimiento gracias a la inteligencia artificial.

El canje del bundle se realiza a través de GeForce Experience. Basta con comprar uno de los productos participantes antes del 28 de octubre de 2021 para ganar el juego. El código debe ser canjeado antes del 6 de enero de 2022.

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Sinopsis

“Dale caña y surca el cosmos con una nueva versión de Marvel’s Guardians of the Galaxy. En esta aventura de acción en tercera persona encarnas a Star-Lord, un cuestionable líder muy echado para adelante que ha conseguido convencer a un estrafalario grupo de insólitos héroes para que se unan a él. Un notas (que no eres tú, clarísimamente) ha desencadenado una serie de catastróficos eventos, y solo tú puedes mantener unidos a los impredecibles Guardianes el tiempo suficiente para evitar el colapso interplanetario. Desenfunda los blásters elementales, propina palizas en equipo o da patadas voladoras con las botas propulsoras; aquí todo está permitido”, reza la sinopsis del videojuego en la plataforma Steam.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.