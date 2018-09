Valve ha puesto Counter-Strike: Global Offensive ( CS: GO) completamente gratis en la plataforma de Steam. Curiosamente, no se trata de la versión que todo el mundo juega normalmente. Entonces, ¿CS: GO es gratis o no?

El shooter de Valve tiene una versión de prueba en la que podemos solo jugar de forma offline con bots. El propósito de este lanzamiento todavía es un misterio, pero se cree que es para captar a más jugadores a invitarlos a comprar la versión completa de Counter Strike: Global Offensive.

Todos los mapas estarán disponibles para que los jugadores exploren y conozcan. A su vez, se habilitó la visualización de los torneos oficiales de CS: GO a través de GO TV.

Ahora no tienes excusa para no probar el shooter de Valve. Puedes encontrar en la tienda virtual de Steam bajo el nombre de Counter-Strike: Global Offensive Free Edition; si llega a convencerte, el precio suele estar fijado en 10 dólares.