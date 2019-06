E3 2019 | Fallout 76 contará con un modo Battle Royale y una nueva actualización [VIDEO]

Las últimas

[{"id":119068,"title":"Esp\u00edritu luchar y ganador: la promesa de Cristiano Ronaldo de cara a la pr\u00f3xima Eurocopa 2020","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-ganar-eurocopa-lucha-titulo-liga-naciones-portugal-campeon-119068","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfdbf0ab2e90.jpeg"},{"id":119067,"title":"E3 2019 | Age of Empires II Definitive Edition: as\u00ed es la remasterizaci\u00f3n en 4K del popular juego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/e3-2019-age-of-empires-ii-definitive-edition-remasterizacion-4k-popular-juego-119067","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfdb5463b027.jpeg"},{"id":119065,"title":"\u00a1Tiembla Europa! Matthijs de Ligt revel\u00f3 qu\u00e9 le pidi\u00f3 Cristiano Ronaldo cuando lo salud\u00f3 al final del encuentro","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-ligt-revelo-le-pidio-luso-saludo-final-encuentro-liga-naciones-119065","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfdb92ce7171.jpeg"},{"id":119036,"title":"M\u00e9xico le gan\u00f3 a Ecuador con algo de 'miedo'","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico-vs-ecuador-hoy-amistoso-fifa-2019-partido-internacional-ver-futbol-gratis-online-univision-tv-azteca-arlington-texas-nnda-nnrt-119036","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd816a9d051.jpeg"},{"id":118934,"title":"Texas se visti\u00f3 de gala: partidazo entre M\u00e9xico y Ecuador con triunfo azteca por amistoso internacional 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico-vs-ecuador-vivo-online-directo-via-azteca-deportes-canal-estrellas-univision-tdn-canal-futbol-cnt-sports-amistoso-internacional-at-t-stadium-arlington-nndc-118934","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfdb2f2d35b5.jpeg"},{"id":118847,"title":"\u00a1Qu\u00e9 partidazo hubo en Texas! Las mejores im\u00e1genes del triunfo de M\u00e9xico sobre Ecuador por amistoso internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-ecuador-vivo-fecha-hora-canales-online-tdn-univision-azteca-cnt-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-118847","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfdb23aa9286.jpeg"},{"id":119064,"title":"E3 2019 | Fallout 76 contar\u00e1 con un modo Battle Royale y una nueva actualizaci\u00f3n [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/e3-2019-fallout-76-contara-battle-royale-nueva-actualizacion-video-119064","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfdab96dc2c2.jpeg"},{"id":119063,"title":"\u00a1Partidazo en Texas! Locura en tres minutos de Montes y Preciado para el empate entre M\u00e9xico y Ecuador [VIDEOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-ecuador-vivo-goles-montes-preciado-empate-texas-amistoso-internacional-videos-119063","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfdad382bd46.jpeg"},{"id":119058,"title":"Hace 51 a\u00f1os la Selecci\u00f3n Peruana no ca\u00eda goleado en Lima","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-51-anos-bicolor-caia-goleado-lima-119058","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfda3d60694a.jpeg"},{"id":119062,"title":"\u00c1ngel Comizzo revel\u00f3 que Ra\u00fal Ruid\u00edaz sue\u00f1a con volver a Universitario de Deportes [V\u00cdDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-raul-ruidiaz-quiere-volver-angel-comizzo-video-119062","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfda8292ca29.jpeg"},{"id":119061,"title":"\u00a1Pero qu\u00e9 golazo! \u00c1ngel Mena marc\u00f3 de tiro libre el empate en el M\u00e9xico vs Ecuador en Texas [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-ecuador-vivo-gol-angel-mena-empatar-encuentro-texas-amistoso-internacional-video-119061","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfda833ecbec.jpeg"},{"id":119059,"title":"Carlos Queiroz valor\u00f3 victoria frente a la Selecci\u00f3n Peruana, un equipo \"muy s\u00f3lido y consistente\"","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-colombia-carlos-queiroz-valoro-triunfo-lima-equipo-solido-consistente-nndc-119059","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfda481308b5.jpeg"},{"id":119060,"title":"E3 2019: Sigue la conferencia de Bethesda EN VIVO, ent\u00e9rate todo sobre Doom Eternal, Fallout y m\u00e1s","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/e3-2019-sigue-conferencia-bethesda-vivo-enterate-doom-eternal-fallout-119060","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfda2c73e372.jpeg"},{"id":119054,"title":"Do-Do-Dosss Santos: golazo de Jonathan para abrir el marcador en el M\u00e9xico vs Ecuador en Texas por amistoso [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-ecuador-vivo-gol-dos-santos-abrir-marcador-texas-amistoso-internacional-video-119054","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd9f55642bd.jpeg"},{"id":119049,"title":"Golden State Warriors vs. Toronto Raptors v\u00eda ESPN: se enfrentan en el Juego 5 de las finales de la NBA","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/golden-state-warriors-vs-toronto-raptors-vivo-directo-online-gratis-live-streaming-tv-hd-via-espn-sigue-minuto-minuto-juego-5-finales-nba-scotiabank-arena-toronto-ontario-nndc-119049","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfda3ca65b8b.jpeg"},{"id":116157,"title":"Selecci\u00f3n Peruana en Copa Am\u00e9rica 2019: fixture, tabla de posiciones y c\u00f3mo VER EN VIVO los partidos","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/seleccion-peruana-copa-america-2019-ficha-partidos-amistosos-ricardo-gareca-estadisticas-tabla-posiciones-grupo-ver-futbol-gratis-online-paolo-guerrero-jefferson-farfan-renato-tapia-nnda-nnrt-116157","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfda248f3ba2.jpeg"},{"id":119057,"title":"La lesi\u00f3n que habr\u00eda sufrido Paolo Hurtado y as\u00ed fue trasladado a una ambulancia [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-colombia-lesion-habria-sufrido-paolo-hurtado-trasladado-ambulancia-video-119057","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfda1f87b311.jpeg"},{"id":119021,"title":"\u00a1Una pieza de lujo! La Copal entregar\u00e1 moderno vel\u00f3dromo para los Juegos Panamericanos 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-entregan-moderno-velodromo-juegos-panamericanos-fotos-federacion-peruana-ciclismo-nndc-119021","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd6b3a7b5d5.jpeg"},{"id":96219,"title":"\u25b7 Copa Am\u00e9rica 2019 EN VIVO: fixture completo, lista de convocados, estad\u00edsticas y tabla de posiciones","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america-brasil-2019-vivo-gratis-ver-tv-online-sorteo-calendario-horarios-partidos-resultados-tabla-posiciones-nnda-nnlt-96219","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd9e04cb1e8.jpeg"},{"id":119055,"title":"Duro y claro: la cr\u00edtica de Gareca sobre Andr\u00e9 Carrillo y Yoshimar Yotun tras expulsi\u00f3n","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-colombia-critica-ricardo-gareca-andre-carrillo-yoshimar-yotun-expulsion-119055","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/08\/5c82a977be6e3.jpeg"},{"id":119053,"title":"La reacci\u00f3n de Ricardo Gareca ante la dura lesi\u00f3n de Paolo Hurtado tras el Per\u00fa vs. Colombia","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-reaccion-ricardo-gareca-dura-lesion-paolo-hurtado-119053","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/20\/5c9272ffd9142.jpeg"},{"id":118992,"title":"\u00a1A seguir rompi\u00e9ndola! \u00c1ngela Leyva fue anunciada como nuevo fichaje de un club de la liga turca","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/angela-leyva-anunciada-nuevo-fichaje-club-liga-turca-lima-2019-juegos-panamericanos-nndc-118992","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd4bdb718b1.jpeg"},{"id":119056,"title":"MSI se burl\u00f3 del costoso soporte de monitor de Apple","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/msi-burlo-costoso-soporte-monitor-apple-119056","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd9b1c8a6fa.jpeg"},{"id":119050,"title":"As\u00ed celebr\u00f3 la prensa colombiana la victoria sobre la Selecci\u00f3n Peruana en Lima [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-colombia-celebro-prensa-colombiana-victoria-bicolor-fotos-nndc-119050","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd979aaefff.jpeg"},{"id":118944,"title":"Paraguay venci\u00f3 2-0 a Guatemala y queda listo para debutar en la Copa Am\u00e9rica 2019 ante Qatar","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/paraguay-vs-guatemala-vivo-via-tigo-sports-seguir-directo-amistoso-fifa-previo-copa-america-online-gratis-posibles-titulares-revisar-estadio-defensores-chaco-asuncion-nnda-nnrt-118944","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd99c073317.jpeg"},{"id":118928,"title":"\u00a1Llegan en alza! Paraguay venci\u00f3 a Guatemala en el Defensores del Chaco en duelo Amistoso Internacional","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/paraguay-vs-guatemala-vivo-online-directo-transmision-via-tigo-sports-amistoso-internacional-estadio-defensores-chaco-asuncion-nndc-118928","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd9900a5910.jpeg"},{"id":119048,"title":"E3 2019: \u00a1Es oficial! Microsoft anuncia Project Scarlett, la nueva generaci\u00f3n de Xbox","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/e3-2019-oficial-microsoft-anuncia-project-scarlett-nueva-generacion-xbox-119048","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd8e95e5847.jpeg"},{"id":118940,"title":"Nos dejaron en blanco : Per\u00fa perdi\u00f3 3-0 con Colombia en el estadio Monumental [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-colombia-vivo-online-horarios-canales-amistoso-internacional-via-movistar-deportes-latina-tv-ver-gratis-rcn-caracol-tv-fecha-hora-canal-ver-futbol-gratis-estadio-monumental-lima-118940","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd97bea437a.jpeg"},{"id":119034,"title":"E3 2019 | Dragon Ball Z: Kakarot (Project Z) revela su primer tr\u00e1iler [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/e3-2019-dragon-ball-z-kakarot-project-z-revela-primer-trailer-video-119034","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd80533fb51.jpeg"},{"id":119051,"title":"E3 2019 | 'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga' es anunciado con su primer tr\u00e1iler y fecha de lanzamiento","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/e3-2019-lego-star-wars-the-skywalker-saga-anunciado-primer-trailer-fecha-lanzamiento-119051","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd9507c60fb.jpeg"},{"id":118969,"title":"Tabla de posiciones de la Liga 2: todos los resultados tras la fecha 4 de la Segunda Divisi\u00f3n","categoria":"Segunda Divisi\u00f3n","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division\/tabla-posiciones-vivo-liga-2-segunda-division-resultados-fecha-4-118969","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd3028507ae.jpeg"},{"id":118935,"title":"Vallenato Monumental: Colombia gole\u00f3 3-0 a Per\u00fa en el \u00faltimo amistoso de ambos antes de la Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-colombia-vivo-amistoso-previo-copa-america-via-movistar-deportes-latina-tv-ver-gratis-online-horarios-canales-tv-rcn-caracol-tv-ver-futbol-directo-estadio-monumental-lima-118935","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd895ac0616.jpeg"},{"id":119046,"title":"\"Esto no nos puede pasar en la Copa Am\u00e9rica\": la autocr\u00edtica de Paolo Guerrero tras el Per\u00fa vs. Colombia [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-colombia-vivo-autocritica-paolo-guerrero-amistoso-fifa-monumental-video-119046","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd94ced7544.jpeg"},{"id":118872,"title":"Per\u00fa cay\u00f3 goleado 3-0 ante Colombia y despierta muchas dudas en su debut por Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-colombia-hoy-vivo-amistoso-fecha-fifa-estadio-monumental-movistar-deportes-paolo-guerrero-previo-copa-america-2019-horarios-canales-tv-ver-futbol-directo-gratis-online-nnda-nnrt-118872","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd9448f0df1.jpeg"},{"id":118798,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfC\u00f3mo funcionan los viajes en el tiempo? Aqu\u00ed una explicaci\u00f3n interactiva","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-grafico-interactivo-explica-manera-divertida-viajes-avengers-4-marvel-118798","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/07\/5cfafe00c1006.jpeg"},{"id":118786,"title":"A levantar cabeza: Per\u00fa fue goleado 3-0 por Colombia y cerr\u00f3 su preparaci\u00f3n para la Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-colombia-hora-fecha-canal-partido-amistoso-previo-copa-america-118786","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd9031c8366.jpeg"},{"id":119045,"title":"Paolo Hurtado se volvi\u00f3 a lesionar, estall\u00f3 en llanto y podr\u00eda perderse la Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-colombia-paolo-hurtado-volvio-lesionar-estallo-llanto-perderse-copa-america-video-119045","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd8fdd7281f.jpeg"},{"id":118917,"title":"Caf\u00e9 amargo: Per\u00fa perdi\u00f3 3-0 con Colombia en su \u00faltimo amistoso con miras a la Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-colombia-vivo-amistoso-ver-gratis-online-via-movistar-deportes-latina-tv-copa-america-estadio-monumental-rcn-caracol-tv-horarios-canales-tv-ver-futbol-directo-lima-118917","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd875ae42c5.jpeg"},{"id":119044,"title":"Per\u00fa vs. Colombia: perdi\u00f3 la 'bicolor' y los memes le ponen la cuota de humor a la derrota [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-colombia-vivo-perdio-bicolor-crueles-divertidos-memes-podian-faltar-fotos-119044","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd8e677b068.jpeg"},{"id":119047,"title":"Sentenciaron el partido: cafeteros se pasearon en el \u00e1rea de la Selecci\u00f3n Peruana y decretaron la goleada [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-colombia-vivo-cafeteros-pasearon-area-bicolor-decretaron-goleada-monumental-video-119047","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd8f4bb2ee3.jpeg"},{"id":118930,"title":"Con doblete de Uribe, Colombia gole\u00f3 3-0 a Per\u00fa en amistoso en el Monumental","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-peru-vivo-online-directo-via-rcn-caracol-movistar-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-monumental-lima-118930","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd817b59882.jpeg"},{"id":118667,"title":"Dragon Ball Super | Los sucesos inolvidables del anime de Akira Toriyama [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-10-momentos-memorables-anime-fotos-dbs-dragon-ball-mexico-118667","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/06\/5cf991bf25d2b.jpeg"},{"id":118896,"title":"Pok\u00e9mon: Detective Pikachu es la cinta de videojuegos m\u00e1s taquillera en el mercado de EEUU","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/pokemon-detective-pikachu-convierte-pelicula-videojuegos-taquillera-norteamerica-118896","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/08\/5cfc27edc1ed8.jpeg"},{"id":118894,"title":"Avengers: Endgame | Guionistas desconocen si Thor saldr\u00e1 en la pr\u00f3xima entrega de Guardianes de la Galaxia","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-escritores-cinta-thor-sera-parte-guardianes-galaxia-3-118894","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/08\/5cfc200264587.jpeg"},{"id":118893,"title":"Dragon Ball Super | Encuentro de Broly y Gogeta aparece en las b\u00fasquedas de YouTube [VIDEO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-online-pelea-broly-gogeta-filtrada-youtube-video-dbs-dragon-ball-mexico-118893","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/08\/5cfc2326848ef.jpeg"},{"id":119041,"title":"Orgullo nacional: inician venta en el Per\u00fa de la biograf\u00eda de Claudio Pizarro","categoria":"Peruanos en el Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo\/claudio-pizarro-publican-libro-biografico-bombardero-andes-nndc-119041","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd874b19313.jpeg"},{"id":118920,"title":"\"X-Men: Dark Phoenix\" solo alcanza los US$38 millones en su estreno internacional","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/x-men-dark-phoenix-fracasa-semana-apertura-recaudar-apenas-38-millones-118920","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/08\/5cfc424bd0392.jpeg"},{"id":119038,"title":"As\u00ed no, 'Gambetita': Diego Latorre y el \u00e1cido comentario tras nuevo t\u00edtulo de Cristiano Ronaldo y su selecci\u00f3n","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-campeon-diego-latorre-acido-comentario-nuevo-titulo-luso-seleccion-liga-naciones-2019-119038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd87bea750f.jpeg"},{"id":119042,"title":"El segundo gol de Mateus Uribe que liquid\u00f3 a la Selecci\u00f3n Peruana [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-colombia-vivo-gol-mateus-uribe-2-0-amistoso-internacional-fifa-2019-video-119042","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd88c129b89.jpeg"},{"id":119040,"title":"Yoshimar Yotun agredi\u00f3 a Yerry Mina en el partido amistoso [VIDEO ]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-colombia-vivo-yoshimar-yotun-agredio-yerry-mina-partido-amistoso-video-119040","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/09\/5cfd85cc2f040.jpeg"}]