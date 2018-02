FIFA 18 World Cup: cómo descargar la expansión para el videojuego de EA Sports

El Mundial de Rusia 2018 es el evento más grande de fútbol de los últimos años que comenzará en junio y terminará en julio de este año. Los fans no solo esperan este gran evento, sino también la actualización de FIFA 18 que traerá lo mejor de la competición a la cancha virtual de los videojuegos.



Este año, se ha confirmado que la Copa Mundial será un descargable de FIFA 18 , y estará disponible en todas sus versiones de PlayStation 4 , Xbox One , Nintendo Switch y PC. Aún no se confirma la actualización para la PS3 y Xbox 360.



FIFA 18 Australia vs. Argentina (Foto: Goal) FIFA 18 Australia vs. Argentina (Foto: Goal)

FIFA 18 World Cup 2018: ¿Cuando saldrá?

La versión del Mundial de FIFA 18 se lanzará hasta mayo del 2018. Esto lo supimos gracias a la filtración de septiembre, donde en una entrevista el comentarista español Manolo Lama confirmó que lo habían llamado para grabar su voz para la comentada expansión.



​A pesar que el comentarista dijo que se lanzaría en febrero o marzo, debido a los constantes torneos de FIFA Ultimate Team y el inicio de las temporadas competitivas, lo más probable es que esté disponible el descargable antes del 26 de mayo del 2018, que es la Gran Final de la Champions League, para dar 3 semanas a los jugadores de probar el Mundial de Rusia 2018 antes de su inicio.

El Partidazo de Cope presentó FIFA 18 (Video: Solo FutbolFutbolero)

FIFA 18 World Cup 2018: ¿Cómo puedo descargarlo?

Lo más probable es que sea un descargable digital en agregado al nuevo título de EA Sports , por lo que no sería nada complicado agregarlo en las tiendas virtuales de PlayStation, Microsoft, PC y Nintendo.



Lo que aún no se tiene claro es que si será un agregado gratuito que vendrá como cualquier actualización de FIFA 18 o si se tendrá que adquirir aparte, como un DLC. Lo más seguro es que sea esta última opción y pesará menos de 47GB, que es el tamaño completo de FIFA 18.​

FIFA 18 World Cup 2018: ¿Que agregará al juego?

FIFA 14 World Cup Expansión (Foto: EA Sports) FIFA 14 FUT World Cup Expansión (Foto: EA Sports)

De momento no hay ninguna información oficial sobre el lanzamiento de la versión de FIFA 18 Mundial de Rusia 2018 , pero lo que si es seguro que tendrá a los 32 equipos que han calificado a la Copa del Mundo, además de las marcas patrocinadoras y de televisión para el paquete de enfrentamientos.



​Por último, además de los nuevos estadios que serán parte del Mundial de Rusia, tendremos un espacio especial para FIFA Ultimate Team, como pasó con FIFA 14, dando un contenido especial o eventos a los jugadores de los países participantes, así como cambios de posición y nuevas versiones de jugadores por este Mundial de Rusia 2018.