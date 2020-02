Simplemente no le gusta. Pep Guardiola se sumó a FIFA 20 con tres cartas “Ícono” de Ultimate Team. La primera tiene 85 de media, la segunda 87 y la última 90 (su mejor momento). Sin duda, una de las leyendas a considerar si no buscamos a Ronaldo Nazario, Pele o Maradona.

No obstante, el mismo Pep fue encarado con su carta y reaccionó un tanto molesto por sus números. Él reconoce que no era tan bueno. El YouTuber DjMariio le comenta que su pase y defensa son bastante altos pero el regate también está por encima de 80.

Allí es cuando el entrenador del ‘City’ mostró su descontento. “Está bastante mal todo, lo siento mucho pero... Para vencer está bien", comenta Guardiola. En una pregunta previa ya había reconocido que su fútbol no era para tanto y que en el barza no era figura, simplemente que “sobrevivió” allí.

“Un centrocampista lentote, no tenía tiro, no tenía dribling, juego aéreo pobre, no era rápido”, fue la reflexión de Pep sobre su mejor momento en el FC Barcelona. ¿Crees que está siendo muy modesto?