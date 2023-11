Acabó octubre y ni pista del primer tráiler de GTA 6. Hubo mucha expectativa porque varios insiders coincidieron en lo mismo; no sirvió de nada. ¿Por qué Rockstar haría algo así? La respuesta que se me ocurre -y coincide con la de varios otros leakers del medio- es que GTA 6 ha postergado su lanzamiento.

Tez2, conocido en foros de Grand Theft Auto por filtrar datos de GTA 6 y otros juegos de Rockstar Games, señaló que la fecha de lanzamiento dejó de estar programada para 2024 y recién saldría para la primavera (quizá otoño) de 2025.

El insider agregó que el anuncio oficial de GTA 6 podría hacerse entre noviembre y diciembre del presente año por motivo del 25 aniversario de Rockstar, un evento lo suficientemente grande como para sorprender a toda su gente con el primer tráiler de GTA 6.

Recuerda que esta información no es oficial y se tratan de rumores y publicaciones de insiders relacionados con Rockstar Games. No te hagas muchas expectativas hasta fin de año, porque es probable que la desarrolladora siga pateando el lanzamiento y el correspondiente anuncio.

Publicación de Tez2 sobre GTA 6

Creemos que Rockstar todavía no hace algún anuncio de GTA 6 porque no estaría a la altura del estándar de la compañía como soltar un tráiler en este momento. Indirectamente, podemos pensar que Rockstar viene trabajando contra el tiempo por culpa de los retrasos, y eso no es nada nuevo. Grand Theft Auto 5 salió el 17 de septiembre de 2013 cuando se suponía que saldría unos meses antes.

El juego más caro de la historia

El usuario de Twitter RinoTheBouncer, afirma que Rockstar Games habría destinado entre 1000 millones a 2000 millones de dólares solo para el desarrollo. Recordemos que GTA 5 tuvo un coste de producción de 265 millones, mientras que Red Dead Redemption 2 estuvo entre los 80 y 100 millones de dólares.

La información fue rebotada por el medio The Hollywood Handle y Dexrto Gaming. Sin embargo, estas cifras no han sido confirmadas por la empresa desarrolladora. Ya recién tendremos el dato cuando sepamos del lanzamiento.