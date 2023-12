Poco a poco se acerca el lanzamiento de Prince of Persia: The Lost Crown, motivo por el cual la compañía francesa Ubisoft ha publicado un nuevo tráiler de este título enfocado en resaltar y mostrar uno de los puntos más importantes del juego, el mapa.

Y es que esta nueva entrega de la franquicia será un metroidvania, vale deir un título de acción en dos dimensiones en un mapa de gran tamaño con plataformas y en el que su mapeado jugará un papel muy importante.

Eso sí, este material nos permite apreciar la misma sección que se ha podido apreciar en diversos adelantos del juego, el Mount Qaf.

Detalles aparte, el desarrollo de Prince of Persia: The Lost Crown ha terminado, y muy pronto tendremos acceso a una versión de prueba de este título.

Prince of Persia: The Lost Crown estará llegando a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 18 de enero.

Nuevo trailer de Prince of Persia: The Lost Crown