Todos los gamers que gustan de los títulos de baile ya pueden comenzar a disfrutar con el nuevo videojuego de Ubisoft, Just Dance 2024. Un título el cual incluye mucho ritmo latino, y queya lo pueden encontrar las consolas Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Esta nueva entrega, el cual presenta 40 nuevas canciones de la franquicia, incluidos clásicos y éxitos actuales, ofrece una dinámica de baile la cual garantiza a los jugadores que la fiesta nunca termina y los usuarios pueden contar con actualizaciones gratuitas y periódicas dentro del juego.

Además, ahora es aún más fácil divertirse toda la noche con Just Dance, ya que el contenido de las ediciones 2024 y 2023 ahora se mostrarán juntos en la misma plataforma. Con esta nueva función, los jugadores del nuevo juego podrán divertirse con los usuarios de Just Dance 2023 y viceversa.

Pero eso no es todo, ya que en esta nueva entrega trae de vuelta el modo Entrenamiento a la franquicia, además de lanzar el Modo Desafío, en el que solo bailarines compiten entre sí, desde cualquier parte del mundo, de forma asíncrona. .

Los jugadores que compren Just Dance 2024 Edition también podrán disfrutar de una prueba de un mes de Just Dance+, el servicio de streaming por suscripción de la franquicia el cual otorga una serie de beneficios extra. Y como detalle extra, los gamers pueden hacer uso de la aplicación gratuita Just Dance Controller, disponible para iOS y Android, la cual transforma los teléfonos inteligentes en controles.

Tráiler de canciones de Just Dance 2024

