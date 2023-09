Los rumores han terminado por confirmarse. Y es que apariencias (“skins”) de tres personajes de My Hero Academia estarán disponibles en Fortnite. De esta forma, podremos acceder a los atuendos de Shoto Todoroki, Mina Ashido y Eijiro Kirishima.

Pero además de esto, llega también una nueva actualización, la 26.10, la cual añade no solo estos atuendos sino que también llegan nuevos objetos junto a la habilidad del “Muro de Hielo”.

Con esta habilidad se podrá aumentar el poder al invocar escudos en el momento que uno desee para proteger a los jugadores y a su grupo de cualquier daño, y no se derretirá hasta que sea completamente destruido. Estará disponible hasta el final de la temporada y podrá encontrarse en el suelo, en cofres normales y raros, o entregas de suministros de All Might.

Pero eso no es todo, ya que además estará de regreso el “Smash de Deku”, una poderosa habilidad la cual se puede obtener luego de abrir las entregas de suministros de All Might!. Además, tendremos las misiones de Deku y las misiones de Todoroki para subir de nivel.

Todo este contenido, y mucho más, estará disponible desde este 12 de setiembre, luego de la actualización.

Nuevo tráiler de Fortnite

