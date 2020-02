El anime My Hero Academia o Boku no Hero Academia lanzará en marzo la secuela de My Hero One’s Justice. se trata de otro juego de luchas basado en un anime a manos de Bandai Namco y Byking.

Al igual que la primera parte, el título contará con una larga lista de personajes jugables para disfrutar los combates y los escenarios abiertos. La empresa japonesa siempre nos muestra tráilers de los luchadores que se suman al juego pero esta vez ha llegado una filtración antes del anuncio.

El medio Gematsu nos adelanta que veremos dos estudiantes de la Academia Shiketsu. Camie Utsushimi es la primera en la lista. se trata de una luchadora con mucha velocidad y posiblemente pueda utilizar sus ilusiones para confundirte en el campo de batalla.

Seiji Shishikura es el otro personaje que entrará en combate. Recordemos que e tiene el poder de transformar la materia orgánica a su gusto e inhabilitar a otros luchadores. El 13 de marzo veremos como adaptan este personaje al título.

My Hero One’s Justice 2 estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.