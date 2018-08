Bandai Namco sigue obteniendo los permisos para el lanzamiento de videojuegos basados en animes. My Hero One's Justice es el nuevo título de lucha de Boku no Hero Academia que llegó recientemente a Nintendo Switch y PS4.

El videojuego llega con un estilo gráfico con muy peculiar, ya que combina el manga japones con el cómic estadounidense. Al parecer a gustado mucho a los usuarios, ya que el medio de estadísticas Media Create anunció que las ventas han llegado a un 70% de sus ventas del stock de lanzamiento.

Aunque no hay un cifra en específico, el logro es la suma de ventas de PS4 con las de Nintendo Switch. Así indica la información preliminar de Media Create, habrá que esperar mayor información de parte de la empresa.

La Nintendo Switch ha tenido una ola de juegos bastante buenos. Además han lanzado ofertas en la eShop.