PlayStation desea contar con un servicio similar a Xbox Game Pass. Por este motivo, la compañía japonesa Sony renovó por completo su negocio de suscripción PlayStation Plus. Desde ahora, deberás elegir entre tres niveles para poder conseguir diferentes ventajas.

La más básica será la misma que la anterior. Básicamente, te permitirá acceder a juegos online, te regalará algunos títulos mensualmente y encontrarás algunas ofertas en la tienda PlayStation Store.

Los otros dos niveles se caracterizan por ofrecer una lista de videojuegos de PS1, PS2, PS3 y PS4 para las nuevas consolas. Han pasado solo unas semanas desde que se habilitó este nuevo servicio y ya hay noticias acerca de esta biblioteca de juegos de acceso libre.

Según reporta el medio Eurogamer, se sacará de la rotación a Shadow Warrior 3 y Syberia y Syberia. Sony detalla que Shadow Warrior pertenece al catálogo Extra de PS Plus y dejará la rotación el 5 de julio.

Por otro lado, Syberia quedará fuera de PlayStation Plus Premium el 19 de julio. Este cambio repentino se debe a que ambos títulos pertenecían a PlayStation Now antes del lanzamiento del nuevo PS Plus.

Juegos que dejarán PlayStation Plus en 2022

NBA 2K22 - 31 de agosto de 2022

WRC 10 - 31 de agosto de 2022

Red Dead Redemption 2 - 20 de septiembre de 2022

Red Dead Redemption - 17 de octubre de 2022

Red Dead Redemption: Undead Nightmare - 17 de octubre de 2022

