Se reporta un bug en Pokémon GO que elimina cuentas de alto nivel

¿Un fallo sin solución? Durante los últimos meses se han portado casos aislados de cuentas de alto nivel de Pokémon GO eliminadas sin motivo alguno. No obstante, en este caso se han incrementado los incidentes.

Según comentan algunos especialistas estas cuentas no podrían recuperarse con actualizaciones posteriores, así que se trata de un caso grave que debe solucionar Niantic a la brevedad.

Por supuesto, el bug no se anuncia. No sentirás cambios en la jugabilidad antes de que ti cuenta quede completamente deshabilitada. Los jugadores afectados reportan que solamente sale una notificación que dice que sus datos no están disponibles.

Por lo pronto, Niantic no ha realizado un comunicado oficial, pese a que el caso crece cada vez más en los foros de Reddit. Algunos usuarios comentan que se podría tratar de corrupción de datos en vez de una eliminación súbita de la cuenta de Pokémon GO.