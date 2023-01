Ya tenemos las novedades para el mes que viene. Los suscriptores de Prime Gaming tienen la chance de descargar nuevos juegos sin gastar de más. Los juegos para febrero de 2023 fueron anunciados por la plataforma y hay varios que merecen tu atención por su variedad.

Lo primero que deberás saber es que tendrás contenido exclusivo para Apex Legends, Rainbow Six Siege, SMITE y más. Por su parte, la línea de juegos gratis con Prime de febrero incluye nueve títulos, entre ellos: The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, Onsen Master, Aerial_Knight’s Never Yield, Divine Knockout, One Hand Clapping, BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad, Space Crew: Legendary Edition, Tunche y Space Warlord Organ Trading Simulator.

“Para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana, Prime Gaming inició una nueva serie en el blog de Prime Gaming, destacando a los increíbles creadores detrás de varios de nuestros Juegos Gratis con Prime de febrero”, anunció la compañía a través de un comunicado de prensa. Los títulos en cuestión son Onsen Master, Aerial_Knight’s Never Yield, BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad y Space Warlord Organ Trading Simulator. Estarán disponibles semanalmente a partir del 2 de febrero.

PRIME GAMING | Juegos gratuitos para febrero de 2023

Febrero 2 | The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition – Aventúrate por la tierra de Morrowind con todo el contenido de las expansiones Bloodmoon y Tribunal para encontrar el origen del gran mal que asola la tierra. Los jugadores podrán desarrollar sus personajes y explorar extrañas localizaciones en este épico clásico RPG de mundo abierto para un jugador.

Febrero 2 | Onsen Master – Los jugadores pueden experimentar el mundo de la gestión de clientes de aguas termales, creando ingredientes que se adapten a las distintas dolencias de los clientes de la isla de Izajima.

Febrero 9 | Aerial_Knight’s Never Yield – Sobrevive a un Detroit futurista al estilo de Tokio en este runner 3D en el que los jugadores asumen el papel de Wally, que intenta escapar con el tesoro robado a su familia, desenmascarar a sus enemigos y luchar para encontrar el camino de vuelta a casa.

Febrero 9 | Divine Knockout – Conviértete en un pequeño pero poderoso dios de los mitos lucha en tres dimensiones y elimina a tus amigos del mapa para reinar en el único juego de plataformas en tercera persona del mundo.

Febrero 16 | One Hand Clapping – Resuelve puzzles con música mientras los jugadores cantan y tararean por el micrófono y confían en el poder de su voz para cambiar el mundo en este juego de plataformas vocal en 2D.

Febrero 16 | BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad – Los jugadores pueden enfrentarse a esta moderna vuelta de tuerca de un trepidante arcade brawler-shooter-slasher que recompensa el juego de precisión y la sincronización perfecta de píxeles. Juega con toneladas de acción y litros de sangre para rescatar a tus compañeros de las malvadas garras de Scorpion Supreme y STING.

Febrero 23 | Space Crew: Legendary Edition - Como capitán de la nave estelar United Defense Force, recluta y entrena a una tripulación, personaliza una nave y sal a explorar la galaxia, todo ello mientras defiendes la Tierra contra la misteriosa amenaza extraterrestre, conocida como los fásmidos.

Febrero 23 | Tunche – En este encantador juego de acción dibujado a mano con elementos roguelike, elige entre cinco personajes únicos y restaura la paz en la selva amazónica, tanto si juegas en equipo con tus amigos como en solitario.

Febrero 23 | Space Warlord Organ Trading Simulator – Navega por el despiadado mercado de órganos como comerciante, lidiando con figuras dudosas y molestos órganos de sanguijuelas vampíricas para proteger la mercancía y obtener beneficios.

