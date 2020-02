PS5 | PlayStation 5 | Fecha de lanzamiento de la PS5, precio, especificaciones técnicas, juegos, mando, retrocompatibilidad y más | Sony plantea una nueva forma de jugar con la próxima PlayStation. Los futuros seguidores de la esperada PS5 se llevarán una experiencia sin igual en el terreno de los videojuegos. Lo bueno es que hay información disponible de manera oficial por parte de la empresa japonesa.

Ahora, las consolas están por dar un próximo gran paso con Sony y su siguiente consola, la PlayStation 5. Hay mucha información al respecto, casi todo en forma de rumor, pues se trata de algo tan importante que saldrá para enfrentarse a la máquina de Microsoft, la consola Xbox Scarlet, y ambas compañías guardan bajo 7 llaves todos los secretos de sus poderosas "máquinas de batalla" para la siguiente generación.

Si bien es cierto que aún le quedan algunos años útiles a su predecesora la PlayStation 4, en algún momento de su historia PlayStation tiene que dar un paso adelante y seguir en su crecimiento como empresa de videojuegos. La consola PlayStation Mini ha sido, a ojos de muchos gamers en todo el mundo, un fracaso por la poca cantidad de juegos y el gran precio que pedían por ella, por lo que todos los fans de la industria estarían con ansias de un anuncio nuevo para calmar lo que dejó este controversial producto.

PlayStation Classic llegará a las tiendas en diciembre y estos son los 20 juegos precargados que incluirá. (Fotos: PlayStation)

La compañía prepara un increíble anuncio para los próximos años y tiene a muchos ansiosos por tratarse de un terminal que promete supear cualquier expectativa con respecto a entregas anteriores de consolas. Ya diversos gamers sueñan con los videojuegos que estarán disponibles en esta nueva tecnología de Sony, sabiendo que la PlayStation 4 será pronto parte del pasado. Su lanzamiento de noviembre del 2013 ya parece muy lejano y su recuerdo solo impacienta más a los seguidores de PlayStation.

Por su parte, la comunidad de gamers que aman los videojuegos está dividida entre los que prefieren esperar pacientemente cualquier información oficial acerca de la nueva consola de Sony y los que necesitan respuestas lo más pronto posible. Para los últimos hemos recopilado toda la información disponible sobre la PlayStation 5 o PS5, desde información filtrada por la misma compañía en algunos foros de Internet, información oficial de Sony y hasta algunas teorías fundamentadas de especialistas de videojuegos.

Este artículo se mantendrá actualizado constantemente conforme se revele más información sobre la PS5 o PlayStation 5. Ahora queda en manos de Sony informar sobre el anuncio oficial de la consola en la que está trabajando desde hace años, sus especificaciones, juegos y muchos detalles más que sólo ellos pueden afirmar.

ÍNDICE









1. EL INICIO DE LA PS5

La industria de los videojuegos está viviendo una época de cambio. Con la llegada del Battle Royale, el Auto Chess y la inclusión de los juegos a través de streaming con Xbox y Nintendo Switch, se hace evidente que Sony tenga que presentar una opción más allá de algunos exclusivos para sobresalir los próximos años y tener una buena estrategia de marketing para su permanencia en uno de los primeros puestos del mercado.

Todo parece estar listo para dar paso a la nueva generación de consolas. El mismo presidente y director ejecutivo de Sony confirmó que la compañía estaba planeando la invención de una nueva terminal para la siguiente generación, pero hasta ahora se ha evitado llamarla PlayStation 5.

Kenishiro Yoshida se convirtió en el CEO de Sony (Foto: Hollywood Reporter)

Kenichiro Yoshida comentó que "es necesario tener un hardware de nueva generación" en una entrevista a Financial Times, donde conversó un poco sobre el futuro de la compañía y el crecimiento de los juegos en dispositivos móviles.

Por otro lado, Hajime Tabata, productor y director de algunos títulos de Final Fantasy, comentó en su momento que la PS5 tendría una parte de su tecnología basada en la nube. Al parecer, la compañía seguiría los pasos de Xbox con el Game Pass y aplicaría el mismo uso que le dio Nintendo a Resident Evil 7 en su Nintendo Switch.

Por lo que se anunció en la pasada E3 2019, es muy probable que Sony apueste por un sistema de streaming de videojuegos para continuar popularizando el formato digital, que en más de una ocasión se ha augurado superará el formato físico en discos para el futuro de los juegos de consola.

2. FECHA DE LANZAMIENTO DE LA PS5

Uno de los varios conceptos desarrollados por los fans de la PS5 (Foto: PlayStation 5)

Tras muchas semanas de espera, ya hay fecha de lanzamiento para la PlayStation 5, que llegará a finales del 2020 y continunará con el nombre PS5. El dato acaba de hacerlo oficial Sony en su blog de PlayStation en Japón y en un artículo ofrecido en exclusiva a la revista Wired. El CEO de Sony Interactive Entertaiment, Jim Ryan, también confirmó que la GPU de la PS5 integrará tecnología Ray Tracing. Por otro lado, es bueno mencionar que la PS5 abandonará el disco duro tradicional por una unidad SSD. Además, la consola seguirá usando discos ópticos, pero serán específicos. Cada uno tiene una capacidad de 100GB y correrán en una unidad que también funcionará como reproductor de Blu-Ray 4K.

Según Mat Piscatella, el analista responsable del informe, la PS4 superaría las 100 millones de copias vendidas para el año 2019, cerrando como su mejor año el 2018. Ante esto, ya no sería viable seguir vendiendo el mismo sistema de videojuegos, por lo que la compañía apostaría por un nuevo terminal. Por otro lado, Michael Pachter, famoso analista de videojuegos, también teorizó que Sony estaría planeando lanzar la sucesora de su actual generación para el 2020:

Mat Piscatella junto a Nola Nerdcast (Foto: Twitter)

"Ambas compañías (Microsoft y Sony) están muy preocupadas en lo que la otra está haciendo, por lo que sabrían de alguna manera si están desarrollando una nueva consola (…) El caso es que si una de ellas elige una fecha, la otra estará cerca también". De esta manera, afirmó que tanto la nueva Xbox como la PS5 llegarán en el 2020.

Por otro lado, Lewis Ward, analista de la firma IDC, comentó su propio modelo de producción. Él se basa en el modelo comercial de Sony y Microsoft para dar una fecha estimada. Ambas empresas sacarían mucho más provecho a la PS4 y Xbox One, por lo menos en un tiempo, para agotar toda la potencia de sus consolas.

" Mi modelo proyecta que ambos sistemas saldrán en 2021, un año más tarde de lo que los analistas creen. Lo que pase en términos de ventas en 2019 determinará quién lleva razón, y la ventana de lanzamientos de las nuevas consolas se hará menor o mayor en función a ellas", explica Lewis Ward.

PS5

Recientemente, Sony declaró que no planea que la PlayStation 5 llegue para este año fiscal 2019. Según su reporte de inversores recientemente publicado, la empresa invertirá 31.100 millones de yenes en la nueva consola. Esta cifra supera los 150 millones de dólares.

Además, anunciaron que no es una inversión tan elevada teniendo en cuenta que la actualización de las ventas de la PS4 ha superado las 100 millones de unidades vendidas. Así que hasta el 1 de abril del 2020 no se sabrá nada más acerca de esta consola, mucho menos se pondrá a la venta. Habrá que esperar a que Sony comente algo en los próximos meses luego del anuncio de su nueva consola en la E3 2019.

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 26 de abril de 2019

3. ¿CUÁNDO SE ANUNCIARÁ OFICIALMENTE LA PS5? SONY ABANDONA LA E3

PlayStation

La misma PlayStation confirmó el año pasado que no participaría en la E3 del 2019, una de las conferencias más importantes de videojuegos del mundo, donde las compañías presentaron todo su catalogo para los próximos meses con nuevos lanzamientos, anuncios y tráilers.

Tampoco estuvo presente con su stand de experiencias ni acceso a prensa. Su presencia en la E3 2019 fue mínima mínima. "Conforme la industria evoluciona, Sony Interactive Entertainment sigue buscando oportunidades originales de conectar con la comunidad. Los aficionados de PlayStation lo significan todo para nosotros y siempre buscamos innovar, pensar diferente y experimentar con nuevas formas de deleitar a los jugadores. Como resultado, hemos decidido no participar en el E3 de 2019", comentó la empresa al medio Game Informer en su momento.

Con todo esto en mente, ¿cuándo se anunciará la PlayStation 5? Aquellos que creían que Sony hablaría de la consola en la PlayStation Experience deberán esperar un poco más, ya que esta reunión también ha sido cancelado por la compañía. Por ahora, solo queda esperar pero lo más probable es que sea a inicios del 2020, en caso planeen su lanzamiento para esas navidades.

4. ¿CUÁNTO COSTARÁ LA PS5?

La PlayStation 5 tendría un precio similar al de su predecesora el día de su lanzamiento (Foto: PlayStation 5)

Si Sony sigue trabajando como lo ha hecho hasta ahora, la PS5 tendrá un costo de lanzamiento parecido al de su predecesora, costando 399 euros, 460 dólares o 1530 soles aproximadamente en territorio europeo y estadounidense.

Como es de esperarse, en Latinoamérica su precio se elevará por los costos de envío, teniendo un posible precio final entre los 2000 y 2400 soles, dependiendo también del contenido dentro del paquete o si sería una edición especial con algún juego.

Según Michael Patcher, él cree que no se irán demasiado arriba con el precio. Ambas irán a ajustar al máximo sus precios de cara al consumidor final a fin de garantizar un salto generacional rápido y económico. "Sus especificaciones técnicas nos dicen que se irán a 500 dólares o así", explicaba el analista a GamingBolt. "Pero mi apuesta y predicción es que Microsoft anunciará una consola por 399 dólares y Sony seguirá detrás con un precio idéntico", concluía.

5. ¿CUÁLES SERÍAN LOS PRIMEROS JUEGOS DE LA PS5?

Death Stranding podría ser uno de los juegos que estén disponibles para el lanzamiento de la PS% (Foto: Kojima Productions)

Al igual que su consola actual, PlayStation no lanzaría un nuevo terminal sin juegos, por lo que en las redes se está hablando mucho sobre un primer año dedicado a la retro compatibilidad de los títulos de la PS4. No obstante, una consola nueva que mueve juegos antiguos no tiene nada de novedoso, así que definitivamente se lanzará con nuevas IP's o clásicos remasterizados como ya se hizo este año 2019.

Recordemos que el desarrollo de videojuegos es un proceso largo al igual que una película. Ambos requieren un tiempo grande de producción, de desarrollo, prueba y finalmente la etapa de comercialización, cuando recién se comienza a ver algo del juego.

Por ello, es probable que si la PlayStation 5 esté programada para el 2020, sus títulos de lanzamiento ya estén en una etapa muy avanzada. Nombres como Death Stranding y Cyberpunk 2077, ambos con varios años de desarrollo, se están postulando en los foros de los fans como los caballos de batalla con la que la PS5 entrará al mercado.

Esta sería la primera lista tentativa de los primeros juegos de PS5 considerando que algunos ya se estrenaron para la PS4:

Resident Evil 2 – 25 de Enero del 2019 Tom Clancy's The Division 2 – 15 de Febrero del 2019 Jump Force - 15 de Febrero de 2019 Anthem – 22 de Febrero del 2019 Sekiro: Shadows Die Twice – 23 de Marzo del 2019 Days Gone – 26 de Abril del 2019 Shenmue III – 27 de Agosto del 2019 Control – 27 de agosto de 2019 Death Stranding – 8 de Noviembre de 2019 Doom Eternal – 22 de Noviembre de 2019 Cyberpunk 2077 – 16 de Abril de 2020 The Last of Us Part II – Año 2020 Nioh 2 – Año 2020 Ghost of Tsushima – Año 2020 Beyond Good & Evil 2 - Año 2020 The Elder Scrolls VI - Año 2020

Sony patenta sistema de retrocompatibilidad de su nueva consola con la PS4

Las patentes parecen darle vida a la PS5. Sony y PlayStation todavía guardan en secreto el desarrollo de la nueva consola, pero poco a poco se van filtrado detalles de sus componentes técnicos. Al parecer la retrocompatibilidad será una de las funciones infaltables de la sucesora de la PS4.

La PlayStation 5 cumpliría con las demandas de los desarrolladores de videojuegos, pero también se espera que sea retrocompatible con algunos títulos de la PS4. Pues te traemos buenas nuevas al respecto.

Hace algunas semanas se dio a conocer que la compañía ha patentado un sistema capaz de saber si un dispositivo está diseñado para una versión antigua. El invento de esta tecnología es Mark Cerny, el arquitecto de la PlayStation 4.

Por otro lado, se estaría trabajando en ampliar el catálogo de salida de la PS5 con juego de la anterior generación sin comprometer a los desarrolladores a crear una nueva versión del título. Veremos todavía en los siguientes años los resultados de los trabajos de Sony.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PS5

Chip Zen de AMD (Foto: AMD)

Como ya se mencionó anteriormente, se espera que esta nueva consola de Sony tenga una tecnología basada en mover los juegos a través de la nube o vía streaming, por lo que el almacenamiento se mantendría en 1TB en su edición estándar o menos para la versión "Slim".

Por otro lado, la actual generación de consolas, la Xbox One y la PS4, utilizan procesadores Ryzen, creados por AMD. Los mismos utilizan un chip que combina CPU y GPU en ambas arquitecturas, gracias a la gran cantidad de núcleos y su velocidad del reloj.

Hace poco, una división de Sony llamada Advanced Technology Group, filtró que estaban realizando experimentos con procesadores Ryzen para la nueva PS5, probando su rendimiento y las virtudes del procesador del LLVM (Low Level Virtual Machine)

Mantener un procesador de la misma familia podría ser muy positivo para los desarrolladores que trabajan en juegos para Sony. Además, la nueva arquitectura Zen de AMD ayudaría a los creadores de juegos para hacer los títulos tanto para PC y PS5.

Lisa Su, la CEO de AMD, confesó hace algunos días que "aunque el segmento de las APU ha caído ligeramente, esperamos un crecimiento significativo a partir del 2020". Esto ha alarmado mucho a la comunidad de PC Gamers, pero ha dado una nueva esperanza para los jugadores de consolas.

Todo parece indicar que habría revelado por error la salida de las próximas consolas de Microsoft y Sony, la Xbox Two / Xbox Scarlett y la PlayStation 5. De momento, esto no es más que un rumor, pero considerando toda la información anterior y la relación de AMD con las nuevas consolas, esta información parece verídica.

Por otro lado, Marc-André Jutras, director de Cradle Games que desarrolla Hellpoint, antiguo desarrollador de Ubisoft, Activision y experto con más de 15 años en la industria de los videojuegos AAA, comentó su opinión respecto a la cantidad de RAM que tendría la próxima generación de consolas.

"No creo que veamos 16 GB de RAM, ya que la mayoría de los juegos no usan tanta RAM de todos modos. Creo que la próxima generación se situará entre los 8 y 12, probablemente", dijo Jutras.

"Lo que veremos, sin embargo, es probablemente una buena cantidad de núcleos. No me sorprendería si la siguiente generación fuera Ryzen 2600 o algo así. Porque es realmente estable, barato y tiene una buena cantidad de núcleos", agregó.

7. ¿CÓMO SERÍA EL NUEVO MANDO DE LA PS5? ¿DUALSHOCK 5?

Así sería el supuesto Dualshock 5 que los fans teorizan en las redes sociales (Foto: PlayStation 5)

Existen muchas teorías acerca de cómo serán los nuevos controles para la PS5. Lo que más se rumorea, es que Sony aprovechará para crear el Dualshock 5, la siguiente versión de sus mandos inalámbricos que actualmente se pueden utilizar en la PlayStation 4.

Algo que muchos comentan que tendrá, será el sistema de carga a través de Wi-Fi. De integrarse esta nueva tecnología en los mandos, la batería durará mucho más tiempo que los de la generación anterior, hasta el punto de no quedarse sin carga nunca por este sistema de carga a través del mismo Wi-Fi que se utiliza para jugar en la consola.

Este el diseño filtrado del nuevo mando de movimiento para la próxima generación de PlayStation (Foto: Vandal)

Otra cosa que se ha rumoreado, es la introducción de una pantalla táctil para poder escribir y visualizar los mensajes e invitaciones que lleguen mientras estamos disfrutando de algún juego en la consola. Además, los más entusiastas aseguran que, al igual que la Nintendo Switch, los mandos podrán ser desmontados para usarlo de manera separada o en conjunto.

De otro lado, a principios de noviembre fue filtrado que Sony registró en la oficina de patentes de Estados Unidos un nuevo control por movimiento con luces en su diseño, que sería compatible con la nueva generación de PlayStation Move para PS5.

El título de la patente es 'Controller Having Lights Disposted Along a Loop of the Controller' y está atribuida a Sony Interactive Entertainment Japan. La versión se parece considerablemente al actual mando inalámbrico del PS Move, con excepción de un arco donde deberían estar las luces para la detección del movimiento.

Patente del accesorio para la PS5 (Vandal)

8. RUMORES DE LA PS5

El modelo de esfera de la PS5 fue uno de los modelos más comentados de los últimos años (Foto: PS5)

En los últimos años se ha comentado mucho sobre la nueva consola de Sony, pasando por teorías muy probables con sustento hasta locos prototipos que los fans quisieran ver realidad en su sala.

Una de las menos probables que se hagan realidad pero se comentó mucho hace algunos años, fue la que presentaba a una consola que levitaba en un dock magnético y que tenía una forma redonda, convirtiéndose en una esfera casi perfecta.

Otros de los rumores apuntan a los mandos de la PS5, combinando estos sensores de movimientos a las bases de agarre de los mismos. Con esta adicción, los fans piensan que el nuevo mando Dualshock 5 podrá ser desmontable, para usar ambas partes del control de manera separada con juegos de “move” y su versión completa para juegos normales.

PlayStation 5 según algunos fans (Foto: PS5)

Sin embargo, los rumores más probables son los que apuntan por una consola muy parecida a su predecesora, con un diseño rectangular clásico y más elegante. Con respecto a los controles, lo más probable es que tengan el mismo diseño que los DualShock 4, pero con algunas variantes de software gracias a la retroalimentación de los usuarios.

PS5: supuestas imágenes de un prototipo adelanta el diseño de la consola de Sony

Imágenes del supuesto PS5 (rozetked.me)

Las imágenes de una supuesta consola PS5 ha llamado la atención de miles de internautas, debido a que sería la primera referencia a la esperada consola de Sony.

No obstante, la web rusa Rozetked.me aclaró en una actualización que las imágenes del PS5 son falsas, debido a que las fotografías son de fuente desconocida sin confirmación de autenticidad.

Las imágenes del supuesto propotipo de la PS5 muestra un diseño sencillo de forma cuadrangular y con el tono oscuro característico de las consolas de Sony. También se muestra el menú del modo seguro (Safe Mode) del prototipo.

Sony escondió un guiño a la PS5

HOOLLLDDDD UPP.



Look at the S in "Holidays."

Now look at the S in "PlayStation."



Did @PlayStation just low key announce the PS5 in their holiday theme??? pic.twitter.com/8rfFUjao41 — Mike Peterson (@bmikeyp) 18 de diciembre de 2018

Como todos los años, Sony ha publicado un nuevo tema de Navidad por las fechas festivas del 2018. En este caso se trata de dos imágenes una con "Happy Holidays" y otra con "PlayStation" al centro de ambos temas decorativos para la PS4.

Sin embargo, muchos usuarios han comentado que la "S" de "Holidays" es muy diferente a la "S" de "PlayStation", por lo que se ha rumoreado que la compañía habría escondido un guiño a su próxima consola, la PS5, que se anunciaría por lo pronto en el 2020 o en el 2019, si Sony así lo decide.

9. OPINIONES Y RUMORES DE LA PS5

Uno de los diseños menos extravagantes de la PlayStation 5 se parece mucho a su predecesora (Foto: PS5)

En general, todo el mundo está emocionado para ver lo que tendrá la próxima generación de consolas. Hasta este 2018, aún no se integra completamente la realidad virtual a las consolas y el tema de las imágenes por segundo se sigue manteniendo igual, habiendo algunos juegos que mantienen unos 30FPS en lugar de los esperados 60FPS.

Sin duda alguna, si Sony logra mantener una tasa de frames estable en todos sus juegos y una resolución de 4K nativos, la opinión sobre las consolas cambiará drásticamente, aunque aún falta mucho por tener la versatilidad de las computadores de sobremesa, que pueden intercambiar sus piezas para mejorar su rendimiento.

Siguiendo esta lógica, sitios como Hobby Consolas advirtieron que entre los errores que debería evitar la PS5 están mantener una tarjeta de red que ralentiza la descargas, limitar el disco duro -no más 500 GB-, no ofrecer recompatibilidad como sí ofrece la Xbox One, no ofrecer reproductor Blu-Ray 4K y mantener un DualShock con materiales blandos.

Otros apuntan que Sony seguiría el paso de Nintendo para crear algún tipo de consola híbrida portátil. Si bien es cierto que muchos agradecerían tener al alcance de su mano juegos de PS4 en un dispositivo portátil como lo fue la PS Vita, lo cierto es que esto sería para una futura versión "Lite" mas no para una nueva consola.

Marc-André Jutras, integrante del equipo de Cradle Games y ex trabajador de Activision y Ubisoft, adelantó sus predicciones para las siguientes consolas.

"No estoy seguro de la parte del 4K, ese es probablemente el mayor salto de hardware que hemos tenido en la última generación. Porque, de repente, en lugar de generar 2 millones de píxeles, estás generando 8 millones. Y ahora tenemos monitores de 8K y ningún hardware puede jugar a esa resolución correctamente, es demasiado para renderizar. Se supone que PlayStation 4 Pro está hecho para 4K, en teoría. Pero luego tienes juegos que se ejecutan a 1080p y 60fps en una PS4 normal, pero no se ejecutarán a 60fps en 4K en PS4 Pro", comentó Jutras.

Recordemos que para jugar en 4K en PC todavía se tiene que acudir a las tarjetas gráfica de gama más alta, de esta forma el precio de incrementa considerablemente. La PS5 y Xbox Two no deberían alejarse mucho del precio de sus predecesoras.

“Entonces, sería realmente increíble si la PS5 pudiera llegar a 60 fps con 4K, pero tengo preguntas al respecto. Y, como he dicho, hay algunos desarrolladores a los que no les importan los 60 fps, como los grandes desarrolladores de AAA que no se preocupan por alcanzar los 60 fps”, finaliza el desarrollador.