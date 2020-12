The Game Awards 2020: más de una docena de juegos se presentarán en el evento

The Game Awards 2020 es, junto a la E3, uno de los eventos más importantes del mundo de los videojuegos. Se trata de la gala anual que premia a los mejores títulos de PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch y otras plataformas.

Pero este no es el único espectáculo que se prepara para el evento. Como es de esperarse, varias empresas desarrolladoras preparan importantes anuncios de juegos que llegarán en el 2021 o en adelante.

Ya se sabe que Among Us será uno de los títulos que presente su nuevo mapa y contenido del siguiente parche. Pero Geoff Keighley, uno de los responsables de The Game Awards 2020, afirma que hay más de una docena de juegos que se revelarán en la velada.

“Creo que hay una buena docena de juegos que se anunciarán / revelarán en el programa por primera vez”, escribió Keighley en las redes sociales. Al final se espera que haya entre 12 a 15 juegos nuevos.

Habrá entre títulos triple A, así como también de juegos indie. ¿Cuáles son los juegos que más esperas? Crees que Sony presente el tráiler de God of War 2? Pues habrá que esperar hasta el 10 de diciembre a las 4 de la tarde para ver todos los avances.