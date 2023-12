Han pasado diez años para que Rockstar Games vuelva con una nueva entrega de Grand Theft Auto. GTA 6 sí que se ha hecho esperar y por fin tenemos imágenes oficiales de lo que será el futuro de la franquicia. Solo debemos adelantar que las filtraciones acabaron siendo ciertas...

El primer tráiler de GTA 6 adelanta las aventuras (y locuras) de Lucía en la alborotada ciudad ficticia de Vice City. Todo pinta a que ella buscará salir adelante tras un tiempo en prisión junto a su pareja. Los atracos parecen ser la principal actividad de esta joven pareja en una urbe en la que impera el crimen y el caos. ¿Cuánta acción y desmadre veremos? Lo cierto es que GTA 6 aún no está clasificado, así que no hay promesas de que veremos sangre, tripas y demás cosas que Rockstar Games supo medir para enganchar a su audiencia.

Tráiler oficial de GTA 6

“Grand Theft Auto VI continúa nuestros esfuerzos para superar los límites de lo que es posible en experiencias de mundo abierto altamente inmersivas y basadas en historias”, señaló Sam Houser, fundador de Rockstar Games, en un comunicado de prensa. “Estamos encantados de poder compartir esta nueva visión con jugadores de todo el mundo”.

El tráiler tiene una duración de 90 segundos y cierra con la fecha de lanzamiento para GTA 6: algún momento de 2025. Rockstar también señaló que el esperado videojuego llegará a las consolas PS5 y Xbox Series X/S. Los gamers de PC tendrán que esperar.

¿Lucía será madre en GTA 6?

El usuario de X identificado como Kyetweets ha compartido un breve gameplay de apenas un minuto de duración en el que aparece Lucía enfrentándose a las autoridades. De acuerdo con los rumores compartidos en foros especializados, Lucía es madre de un pequeño hijo que será una pieza clave para el desarrollo de la trama.

El rumor no ha pasado desapercibido, porque los niños nunca han aparecido en los juegos de Grand Theft Auto por obvias razones: evitar la polémica por la violencia contra menores. Por lo que hemos visto en el tráiler de GTA 6, no hay ninguna referencia al supuesto hijo pero sí un vínculo muy fuerte que une a Lucía con su pareja en su búsqueda de un mejor devenir. Probablemente, la concepción del menor sea descubierta mientras avanza la trama de la campaña. Aún no se puede descartar esta teoría de los fans.

Te puede interesar