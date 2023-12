Si bien aún queda unas cuantas semanas para que Ubisoft publique Prince of Persia: The Lost Crown, la compañía gala ha revelado un nuevo tráiler de este título el cual promente revivir esta saga.

Este nuevo material se enfoca en mostrarnos toda la acción que podremos vivir en este título, el cual además contará con épicas batallas planteadas con una serie de mecánicas las cuales harán que el sistema de combate sea ágil y preciso, tal cual podemos apreciar en el video.

Es más, no solo podremos hacer uso de nuestras espadas, sino que además haremos uso de ‘parries’ y contraataques, fuera de poder desbloquear nuevas habilidades, tanto ofensivas como defensivas.

Prince of Persia: The Lost Crown saldrá a la venta el próximo 18 de enero para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Nuevo tráiler de Prince of Persia: The Lost Crown