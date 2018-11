Animales Fantásticos 2: ¿Qué pasará con Queenie tras tomar esta importante decisión en la cinta?

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald tiene una trama que abre a muchas teorías. Los seguidores de este universo mágico vienen buscando explicaciones a ciertos detalles, por lo que te advertimos del contenido que estás por leer en la siguiente nota.



ALERTA SPOILER. En Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald la decisión de Queenie impacto y desconcertó a los potterheads, incluso la actriz Alison Sudol reconoció que tardó entender la elección de su personaje.

Si aún no has visto Animales Fantásticos 2 lo mejor es que te detengas aquí porque lo que sigue podría arruinarte la película. Si, por el contrario, ya la viste, continúa y revisa las declaraciones de la intérprete de 33 años.

En la segunda película de Animales Fantásticos la legeremante hermana de Tina (Katherine Waterston), Queenie, quien está enamorada muggle Jacob Kowolski (Dan Fogler), viaja a París junto a su amado debido a que su relación ha sido considerada ilegal por la ley mágica estadounidense.

Después de que Newt ( Eddie Redmayne) revela que Queenie puso a Jacob bajo un hechizo para manipularlo, Queenie continúa obsesionada con escuchar los pensamientos de extraños al azar, y así es seducida por la causa de Gellert Grindelwald (Johnny Depp), quien promete rehacer el mundo en un lugar mejor para magos y muggles por igual.

Esto lleva a la legeremante a unirse a la causa del mago tenebroso, incluso en otra escena aparece hablando con el villano en Nurmengard sobre cómo acercarse a Credence para ganárselo. ¿Qué significa este cambio para el futuro de Queenie y Jacob?

En una entrevista exclusiva con Entertainment Weekly, Alison Sudol contó que se enteró de la decisión de Queenie mientras promocionaba la primera película, y que también estaba sorprendida y desconcertada. "Estaba como, ‘espera, ¿cómo sucedió esto?’ Me tomó mucho tiempo en mi imaginación para comenzar a entender. Y a lo largo del curso de la película, para comenzar a reconciliar quién era ella al principio con las decisiones que toma y darme cuenta de que no es una persona diferente, simplemente está abandonada en una circunstancia realmente insostenible".

“Tengo que tener compasión por ella y no estar enfadada. Pero, de nuevo, ha habido cosas en mi vida en las que he tomado decisiones, o me he empujado a un camino en el que creo que estoy tomando una decisión, pero realmente no lo estoy haciendo y me ha llevado por caminos difíciles. Ahora soy mayor y agradezco esas experiencias. Han cavado profundo en mi alma y me han enseñado compasión, a identificarme con otros, a identificarme con esta mujer", agregó.

Sin embargo, no cree que la oscuridad se haya apoderado de su personaje. "Siento que, de alguna manera, ella también está allí y eso es parte del problema. Ella está escuchando a todos los seres humanos en todo momento y eso es mucho para que lo sostenga una persona y todos los que están más cerca de ella siempre dicen: 'No lean mi mente'. Así que ella tiene un gran poder y, sin embargo, se le hace sentir que no es nada y eso es malo. Eso podría hacer que cualquiera se sienta loco. Y las mujeres históricamente tienen esta gran intuición y han sido castigadas por esa intuición para siempre. "¿Cuántas mujeres han estado en una institución mental porque las han llamado locas cuando no se les permite ser honestas o ser quiénes son?"

Para Sudol cuando Queenie cruza la línea de fuego azul de Grindelwald para unirse a su equipo ella se sentía abandonada por su hermana, Newt y Jacob. "Jacob no viene con ella. No se trata tanto de que Jacob no vaya con ella al lado oscuro, es como, 'Jacob, camina conmigo, estamos en esto juntos'. Y si no se tiene a los dos, ¿entonces a quién tiene ella?”

"Todavía creo en su corazón, ella va a luchar contra lo que cree. Grindelwald está diciendo: 'estamos creando un mundo diferente' y el mundo en el que está, va mal. No creo que se esté volviendo malvada. Es más como si estuviera tratando de encontrar a alguien que le está dando una opción. La está manipulando, pero está manipulando a todos. Incluso hizo eso con Dumbledore”, concluyó.