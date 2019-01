Game of Thrones temporada 8: primer tráiler es una mentira, según Sophie Turner

La octava y última temporada de Game of Thrones (Juego de tronos en español) se estrena el domingo 14 de abril de 2019 y hasta el momento cuenta con un teaser tráiler que juega con el fin del linaje Stark.

En el video, titulado 'Crypts of Winterfell' ('Las criptas de Invernalia'), Jon Snow (Kit Harington), Sansa (Sophie Turner) y Arya Stark (Maisie Williams) visitan la cripta de su familia hasta que tropiezan con sus propias esculturas, pero no tienen mucho tiempo para preocuparse por su significado, porque el frío anuncia la llegada de los White Walkers y tienen que desenfundar sus espadas.

Después de ver esas imágenes los fans del drama de fantasía empezaron a compartir algunas teorías, como las que señalan que esto podría significar el final de los Stark, o que la ausencia de Bran (Isaac Hempstead-Wright) se debe a que es el Rey de la Noche o el Cuervo de tres ojos.

Sin embargo, al parecer nada de los que se ve en el último teaser de la octava temporada de Game of Thrones tiene relación con los que sucederá en los próximos episodios. En una entrevista de hace varios meses de el sitio de fans de Game of Thrones Winter Is Coming con Sophie Turner, quien interpreta a Sansa Stark, ella reveló que todo era una mentira.

"Hicimos esta promoción para la octava temporada en la que no sé si puedo decir esto, en realidad. Bueno, en realidad no. No tiene nada que ver con la serie; es solo una promoción. Era esta gran estatua de mí, de Sansa, y quería tenerla en el jardín de mi nueva casa. Pero obviamente no lo enviarían de Belfast a Nueva York, así que ...”, dijo Sophie en octubre del año pasado en la Comic Con de Nueva York.

Entonces ¿qué significa el teaser tráiler? Pues, nada. Tal vez lo único cierto de ese avance es que el Rey de la noche y los white walkers se acercan y los hermanos Stark tendrán que luchar y defender Winterfell.

SOPHIE TUNER REVELA FINAL DE GAME OF THRONES

Esta no es la primera vez que la actriz de 22 años revela información importante de la serie de HBO. En una conversación con W magazine dijo que ya había contado el final del show. "Soy tan mala para mantener secretos. Ya no creo que la gente me diga cosas porque saben que no puedo quedármelas. Ya le he contado el final de Game of Thrones a algunas personas".

"No, sobrio. Yo estaba como, 'Oye, si quieres saber, te lo diré'. Pero es gente que conozco, no personas al azar. Es gente que sé que mantendrá el secreto", aclaró Turner.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

La octava y última temporada de "Game of Thrones" se estrenará exactamente el domingo 14 de abril a nivel mundial a través de HBO. El horario aún está por definirse.