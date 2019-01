Netflix trae a Carmen Sandiego a la TV y estrena tráiler [VIDEO]

¿Se acuerdan de Carmen Sandiego? Allá por la década de 1990 había un videojuego que consistía en buscar a esta escurridiza personaje alrededor del mundo. Ahora, Netflix ha vuelto a revivirla a modo de serie animada para el 18 de enero.



El tráiler oficial de Carmen Sandiego fue estrenado por Netflix desde hace poco para que tengas una idea de las aventuras que se vendrán.



Recordemos que Netflix no es la primera en traer a la caja chica a Carmen Sandiego, pues hubo una serie llamada 'Where on Earth Is Carmen San Diego?' en 1994 que duró hasta 1999 al aire. La versión de Netflix es más fresca al presentar a una protagonista más carismática y promete reunir tanto a los más jóvenes como a los viejos nostálgicos.