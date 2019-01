Polar: el verdadero significado del final de la película de Netflix da pistas para una secuela

El final del libro "Polar", que posteriormente fue convertido en una adaptación para Netflix , es algo que difiere de la línea principal de su historia. Mientras que le película va hasta los límites del género de terror sin gore, la adaptación a la pantalla grande tiene un final más calmado.

La misma invita a la reflexión, sobre las consecuencias que puede acarrear la compra y uso de armas para una persona. En este artículo repasaremos un poco el significado del final de "Polar". ¡Atención! Alerta de Spoilers más adelante.

Explicación del final de "Polar"

Cuando Duncan Vizla "The Black Kaiser", interpretado por Mads Mikkelsen, entra a su retiro, deja como legado un sangriento pasado de numerosos asesinatos. Sin embargo, uno de estos regresará para atormentarlo en vida.

A pesar de todo lo que ha hecho para tener una vida pacífica, un hueco en su contrato da pie a Blut, su empleador interpretado por Matt Lucas, para que envíe una serie de talentosos asesinos para dejarlo fuera del servicio para siempre, y así recuperar el flujo monetario al que estaba acostumbrado.

Todo se complica cuando una joven llamada Camille (Vanessa Hudgens) es atrapada en el fuego cruzado. Duncan había formado una gran relación con ella, por lo que utiliza todos sus conocimientos para protegerlos.

La película deja entender, más pronto que tarde, que a pesar de la experiencia que Duncan tenga en el rubro de asesino, la misión que realiza no la hace exactamente sin esfuerzo. En un momento de la película, Camille es raptada y drogada, mientras que Duncan es capturado y torturado.

Conforme pasa el día, su lista de aliados se vuelve más corta. A pesar de todo esto, logra escapar y, junto a un enorme arsenal de armas y un parche en el ojo, se dirige a rescatar a Camille, dejando un rastro de asesinatos y masacre por su camino.

Luego de eliminar a un ejército de guardias y decapitar a Blunt de una vez por todas, el final de la película guarda un giro de último minuto que nadie se esperaba: Camille quería matar a Duncan todo el tiempo.

La verdadera historia de Camille

A este punto de la película todo parece apuntar a un final feliz: Camille se recupera luego de su captura, la guarida de Duncan comienza a calmarse y el asesino por fin puede tener las manos "limpias" luego de sobrevivir lo que su retiro provocó.

Cuando Duncan y Camille se conocieron por primera vez en "Polar", ambos se quedaron en silencio. Los dos parecían perseguir una vida simple y es Duncan quien ve en Camille a una mujer dañada por su pasado. Él se posiciona como una figura paternal para ella, pero esta solo es su parte de la historia.

En los momentos finales de la película, Camille usa el arma que Duncan le regaló y le apunta a su cabeza. Ella revela que el asesino tuvo un trabajo con su familia, eliminando a su madre y dos hermanos dejándola a ella como única superviviente. Camille pasó toda su vida, desde que descubrió la verdad, tratando de encontrar a Duncan porque se había obsesionado con asesinarlo.

Finalmente, Duncan recuerda el encargo, explicándole a Camille que ellos no eran el objetivo, sino un terrible error de su parte, aceptando su destino para ser asesinado por la mujer. Ella lo perdona y, a pesar que fue él el autor físico del ataque, utiliza su empresa para encontrar a los verdaderos autores intelectuales del crimen.

Durante toda la película se presentan pistas que conectan a ambos personajes a un mismo destino, aunque solo los más observadores espectadores lograron ver el panorama completo. Al darse cuenta de su error, Duncan pagó todas las deudas de la familia de Camille y también su educación superior, aunque nunca se le presentó directamente para no interferir con su vida personal.

Fue por este motivo que Camille pudo encontrarlo y por qué Duncan nunca la reconoció: su intento de enmendar las cosas llevaron a la mujer a rastrearlo a través de su dinero, llevándola finalmente a encontrarlo.

¿"Polar" tendrá una segunda parte?

De momento no se ha confirmado nada sobre una segunda parte de "Polar". No obstante, el final descrito da pie a una nueva aventura de ambos personajes principales armando un equipo para obtener la venganza de Camille, esta vez sin ocultar sus verdaderas identidades.

El director de la película, Jonas Akerlund, habló con Screen Rant sobre la posibilidad de una secuela que a él le gustaría ver. En la entrevista explica que "Polar" se basa principalmente en el primer libro de Victor Santos, por lo que habría más material que explorar así como agregar material original si se confirma la continuación.

Por ahora, todo queda en manos de Netflix para analizar si vale la pena producir una secuela de la película. La siguiente novela gráfica que continúa la historia de " Polar" se llama "Polar: An Eye for an Eye", y explora el lado combativo de Camille. Esta información podría dar más peso para su secuela, ya que Duncan podría entrenarla entre ambas películas.