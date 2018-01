YouTube Viral: el primer meme de videojuegos del 2018, "Do you know the wae?" [FOTOS]

Los videojuegos también se prestan para los mejores memes. Este es el origen del "Do you know the wae?" un pequeño personaje inspirado en Knuckles the Echidna de la saga de Sonic. Nació en YouTube y rápidamente se viralizó por todos rincones de las redes sociales.



El 2018 comenzó con la viralización de un juego llamado VR Chat. Los usuarios ingresan a la plataforma con visores de realidad virtual para interactuar con otros de la comunidad. El formato es completamente anónimo, así que puedes llevar a cualquier personaje que desees y lo mismo con el nombre.

Estos usuarios decidieron jugar una pequeña broma que desató risas en los jugadores conectados. Lo que no sabían es que estaban siendo grabados y posteriormente compartidos en foros y redes sociales. Este el video original:

Pero no ha terminado acá, cientos de personas ahora aprovechan la fama para montar espectáculos en VR Chat como el Ugandan Knuckles comunista. Al volante de un taque y gritando en ruso se encamina hacia una batalla que nadie conoce.

Algunos usuarios no les parece adecuado el comportamiento de estos pequeños personajes, debido a que acosan a los demás con comentarios sexuales. Sin embargo, el famoso Ugandan Knuckles no deja de compartirse.

