La rivalidad entre Real Madrid y Atlético de Madrid continúa incluso después del final de la temporada, esta vez trasladada al mercado de fichajes. En medio de la ventana de transferencias europea, el nombre de Julián Álvarez se convirtió en uno de los grandes protagonistas luego de que se conociera que el conjunto merengue presentó una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino. Sin embargo, Atlético de Madrid rechazó la propuesta y dejó en claro su postura respecto al futuro de la ‘Araña’.

El Real Madrid intentó fichar a Julián Álvarez con una oferta de 150 millones de euros. Sin embargo, el Atlético de Madrid rechazó de inmediato cualquier posibilidad de negociación y respondió con dureza a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Lejos de ignorar la situación, el Atlético de Madrid decidió pronunciarse públicamente. En un comunicado cargado de ironía, la institución rojiblanca confirmó la existencia de la oferta y dejó en claro que jamás contempló desprenderse del delantero argentino.

Respuesta del Atlético tras comunicado del Real Madrid. (Foto: X)

“Han confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no les agradecemos nada”, fue uno de los mensajes publicados por la institución rojiblanca en referencia a sus vecinos de la capital española.

“Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián”, publicó el club madrileño en uno de los puntos del comunicado, ratificando que el atacante es considerado intransferible dentro del proyecto deportivo encabezado por Diego Simeone.

Por si fuera poco, el Atlético cerró el comunicado con una frase que fue interpretada como una burla directa al Real Madrid. “Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona”, escribieron.

¿Cuál es el valor de la cláusula de rescisión de Julián Álvarez?

La cláusula de rescisión de Julián Álvarez es de 500 millones de euros, según los reportes difundidos tras el rechazo del Atlético de Madrid a la oferta de 150 millones presentada por el Real Madrid. El club rojiblanco se remitió directamente a esa cláusula para descartar cualquier negociación por el delantero argentino.

De esta manera, el Real Madrid tendría que desembolsar los 500 millones de euros íntegros para fichar a Julián Álvarez sin necesidad de negociar con el Atlético de Madrid.

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