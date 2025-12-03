El Instituto Peruano el Deporte (IPD) atraviesa un nuevo cambio. A principios de noviembre nombró al Dr. Alberto Tejada Conroy como gerente general de la institución, quien también asumió el cargo de secretario técnico del Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, y a menos de un mes de dicho nombramiento, Tejada presentó su renuncia en medio de la polémica y quejas de los mismos deportistas por lo que viene ocurriendo en la competencia. Eso sí, según fuentes cercanas ya se tendría a su reemplazo.

Tejada Conroy asumió con el el compromiso de trabajar para fortalecer el sistema deportivo nacional, impulsar el desarrollo de los atletas y garantizar que el IPD siga siendo una institución al servicio de todos los peruanos. Su desafío era mejorar la infraestructura deportiva, promover el deporte de alto rendimiento y, sobre todo, construir oportunidades para que niños, jóvenes y adultos encuentren en el deporte un camino de crecimiento, bienestar y orgullo nacional.

También fue elegido secretario técnico de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, y deja el cargo en pleno desarrollo de la competencia que tuvo, a su vez, ciertas críticas de parte de los mismos deportistas, quienes señalaron un divorcio entre el IPD y el Comité Olímpico Peruano, señalando deficiencia en la parte logística y de preparación antes de la actividad competitiva.

“No tenemos ese riesgo. Hemos tenido riesgo con la compra de pasajes que se están regularizando, pero no se ha caído ningún deporte felizmente. Se han retrasado horarios, mas no se han caído deportes. Hemos tratado de solucionar y esperamos que eso no suceda. Estamos en un Comité de crisis diario y en coordinación permanente con el mismo ejecutivo para que estas situaciones no se den”, declaró hace unos días Tejada a El Comercio, señalando que no había riesgo en la realización de estos Juegos.

En el sector deporte fue jefe médico en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Abu Dhabi 2019, así como en los Juegos Sudamericanos Cochabamba (2018) y Juegos Iberoamericanos de Atletismo (2018), entre otros. Además, laboró en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como encargado de planificar y dirigir el plan nacional del deporte de la Comisión de Fútbol Femenino, y fue jefe de la delegación en el Sudamericano Sub 20 de Viña del Mar. Una amplia experiencia que le dieron los galones para asumir este cargo, pero no duró mucho.

“No sabía que teníamos esta situación en la cual vivimos. Lamentablemente la planificación que debió existir dentro del Instituto Peruano del Deporte de cara a los Juegos Bolivarianos debió manejarse con mucho tiempo de anticipación. Yo en el mes de abril salí del Consejo Directivo y en ese momento se había creado ya un Comité Organizador y estamos hablando de ocho meses en los cuales los Juegos debían darse con total normalidad, siguiendo los procedimientos públicos. Sin embargo, cuando me solicitan asumir la gerencia, tuve la mejor voluntad de servir al país entiendo esta coyuntura. El reto es grande”, declaró apenas llegó.

Alberto Tejada Conroy asumió gerencia general del IPD en noviembre. (Foto: IPD)

