Después de algunas semanas de descanso, el último martes iniciaron los play-offs de la Liga 1 y pronto conoceremos al ganador del cupo de Perú 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con Cusco FC esperando en la final gracias a su mejor ubicación en la tabla de posiciones acumulado, Alianza Lima y Sporting Cristal iniciaron el camino desde las semifinales, con un reñido empate por 1-1 en la ida.

Dentro de todo, el resultado terminó siendo un buen negocio para los íntimos ya que cerrarán la llave en Matute y cuentan con grandes posibilidades de seguir en carrera. Eso sí, en la interna son conscientes que, por lo visto en el Nacional, Sporting Cristal no será un rival fácil y cuenta con argumentos para complicarles la vida si se lo proponen.

Así lo hizo saber Renzo Garcés en diálogo con los medios de comunicación, reconociendo las virtudes de los dirigidos por Paulo Autuori, sobre todo en la movilidad que tienen para generar situaciones de peligro. Eso sí, valoró la solidez defensiva que tuvieron para salvaguardar la portería de Guillermo Viscarra.

“Sabíamos que era un equipo muy dinámico, pero a nivel defensivo estuvimos muy sólidos. Es importante en un equipo la solidez. Nos vamos con la esperanza que allá en Matute lo ganamos”, comentó el zaguero en zona mixta.

Renzo Garcés estuvo sólido en la zaga de Alianza Lima. (Foto: GEC)

En otro momento de la charla con la prensa, Renzo Garcés cuestionó la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) de declarar infundado el reclamo por la expulsión de Carlos Zambrano. Como se recuerda, los íntimos buscaron revertir la segunda tarjeta amarilla al considerar errónea la medida del árbitro Julio César Quiroz, en el pasado triunfo sobre UTC.

“Creo que cuando Alianza Lima siempre manda algo sobre algún reclamo, siempre demora, y debería ser igual par todos. Eso se vio diferenciado en el torneo local donde siempre demoraban en poder responder”, afirmó el defensor de 29 años, haciendo referencia a que la respuesta de la CD-FPF salió horas antes del partido con los bajopontinos.

Por último, en cuanto a su futuro en la institución de La Victoria, Garcés mencionó que, si bien todavía tiene contrato por todo el 2026, ya está negociando una extensión de su vínculo. “A mí me queda un año más de contrato, pero estamos hablando con el club. Espero poder quedarme mucho más año”, sentenció.

Renzo Garcés tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de este empate por 1-1 en el Estadio Nacional, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR