Sporting Cristal tuvo un buen arranque frente a Alianza Lima, con mejor ubicación en campo contrario y generándole problemas a Guillermo Viscarra en más de una ocasión. Sin embargo, tal como pasó en su momento ante Universitario de Deportes en el Torneo Clausura, los rimenses no estuvieron finos en la definición y a la larga eso terminó pesando en el desarrollo del partido, pues todo terminó definiéndose en la etapa complementaria.

Yoshimar Yotún tuvo una mirada muy similar, ya que en su análisis tras el 1-1 en el Estadio Nacional hizo hincapié en la poca precisión que tuvieron para concretar las chances de peligro generadas en el pórtico blanquiazul. Es inevitable no poner sobre la mesa el gol fallado por Felipe Vizeu, quien en su intención por controlar terminó resbalándose en un mano a mano.

“Hicimos un gran partido. Por ahí las jugadas de gol no las concretamos, pero creo que en general el equipo hizo un gran trabajo, dominó el partido y tuvo un estilo muy claro”, señaló el volante celeste, quien ingresó en los minutos finales por Ian Wisdom.

Al ser consultado sobre cómo está la llave con miras al partido de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva, ‘Yoshi’ aclaró que el hecho de jugar de visitantes no será una variable que pese en la propuesta que tengan sobre el campo. “La llave está abierta, iremos a Matute a hacer nuestro juego. Todo puede pasar, vamos a buscar ganar la llave”, afirmó.

En otro momento de la charla con los medios de comunicación, Yoshimar Yotún se mostró visiblemente incómodo al percibir que la prensa no mencionaba la superioridad que mostró Sporting Cristal en algunos pasajes del partido. Para el experimentado volante, cuentan con un plantel de jerarquía capaz de hacerse sentir en los momentos claves.

“Somos un equipo de jerarquía. No sé por qué les cuesta tanto decir que Sporting Cristal fue superior. Obviamente faltan cosas a la hora de definir. Jerarquía son los 90 minutos, y nosotros tuvimos jerarquía también para jugar durante todo el tiempo”, aseveró. ¿Los rimenses podrán revertir la situación en Matute? Lo sabremos en unos días.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Después de este empate por 1-1 en el Estadio Nacional, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

