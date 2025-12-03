Tras la última fecha doble en noviembre, donde la Selección Peruana empató por 1-1 con Rusia y cayó por 2-1 ante Chile, hay muchas interrogantes respecto a las próximas decisiones en la interna de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sobre todo tomando en cuenta que Manuel Barreto solo fue elegido como director técnico interino y se abre la posibilidad de tener un nuevo entrenador durante los próximos meses. En medio de esto, Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, utilizó sus redes sociales para hacer un importante anuncio como parte de su labor para cambiar la estructura de nuestro balompié.

Ferrari, quien antes de llegar a la FPF fue administrador provisional de Universitario de Deportes, dio a conocer que ya terminó de establecer el plan estratégico de menores para el periodo 2026-2030, el cual busca mejorar las condiciones formativas en el fútbol peruano y darle un giro a los errores que se han cometido en los últimos años.

En esa misma línea, el directivo remarcó que pronto también estará listo el plan general en todas las categorías de la Selección Peruana, así como una estructura de competiciones. “Ya con el plan estratégico de menores presentado, terminando el plan general y nueva estructura de competiciones. ¡Seguimos avanzando!”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Si bien no dio mayores detalles de cómo están organizados estos cambios estructurales a favor del fútbol de menores, seguramente pronto tendremos mayores alcances en alguna conferencia de prensa en la Videna. Asimismo, se espera más precisiones acerca del nuevo entrenador de la Selección Peruana con miras al proceso rumbo a la Copa del Mundo del 2030.

Jean Ferrari tiene a cargo la elección del nuevo entrenador de al Selección Peruana. (Foto: FPF)

Aunque en su momento hubo rumores que señalaban que Manuel Barreto iba a seguir como director técnico de la ‘Blanquirroja’ tras la fecha FIFA de noviembre, lo cierto es que desde la Videna aseguraron que eso no iba a ser así. Y es que no olvidemos que además de su cargo como entrenador interino, la ‘Muñeca’ es jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF.

A inicios de noviembre, Jean Ferrari dijo lo siguiente sobre la elección del nuevo DT de la ‘Bicolor’: “Es una tarea difícil. Estamos en esa ruta. Estoy manejando mucho los tiempos. Entiendo perfectamente el tema de los tiempos, de las posibilidades y oportunidades. Las conversaciones las he tenido en su momento”.

En esa misma línea, el exjugador remarcó que por el momento se está tomando un tiempo prudencial para tomar la mejor decisión para el futuro de la Selección Peruana, pues prefiere que terminen los torneos y a partir de ahí tener diálogos más contratos con las alternativas que hay sobre la mesa. En ese sentido, lo más seguro es que recién tengamos novedades durante los primeros meses del 2026.

“He bajado un poco las revoluciones esperando que terminen los torneos porque también los entrenadores están finalizando los campeonatos tanto a nivel internacional como local. No es un tema sencillo como algunos seguro creen. Estoy tomándome un tiempo prudente para tener la elección más adecuada y acorde con lo que necesitamos en la selección”, subrayó.

Manuel Barreto cumplió la labor de DT interino de la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

TE PUEDE INTERESAR