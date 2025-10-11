Con el campeonato local de vóley a punto de comenzar, la expectativa por ver nuevamente en acción a las bicampeonas nacionales era enorme. Sin embargo, un conflicto administrativo entre Alianza Lima y la Federación Peruana de Vóley (FPV) terminó por empañar el arranque del torneo. La ausencia del cuadro íntimo en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 no obedece a una decisión de rebeldía, sino a una serie de desencuentros institucionales que, según su dirigencia, pudieron evitarse con mayor organización y comunicación entre ambas partes.

El origen de la disputa se remonta a la planificación de la tradicional ‘Noche Blanquiazul’, evento de presentación del equipo que el club había programado hace meses para el domingo 26 de octubre, fecha que terminó coincidiendo con su debut oficial ante Kazoku No Perú.

Pese a los reiterados pedidos de reprogramación, la FPV decidió mantener el encuentro en el calendario inicial, generando incomodidad en el plantel victoriano. Las críticas no tardaron en llegar y surgieron rumores sobre un posible ‘walk over’ que pondría en riesgo los puntos de las actuales campeonas.

Frente a ello, Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, salió a aclarar la situación y descartó cualquier acto de indisciplina. “Hace cuatro meses tengo esto programado. La liga nunca comenzaba en octubre. No es rebeldía. ¿Tengo que pedir permiso para hacer un evento? La Federación debe avisar con tiempo cuándo empieza el torneo”, declaró la exvoleibolista a De Una.

Uribe también fue categórica al señalar que no existe posibilidad de presentarse a la primera jornada, reiterando que la fecha de su evento fue definida mucho antes de conocerse la programación oficial. “No puedo, ya tengo mi ‘Noche Blanquiazul’”, manifestó, dejando claro que la prioridad del club será cumplir con los compromisos internos establecidos con anticipación.

A pesar de los intentos del club por llegar a un consenso, la respuesta desde la Federación no fue la esperada. Uribe lamentó la falta de apertura al diálogo y aseguró que la decisión final de no modificar la fecha responde a una posición inflexible. “El martes hicimos observaciones a las bases, dijeron que nos mandarían el documento, y dos horas después publicaron la programación. Les habíamos dicho que no podíamos ir a jugar”, detalló.

El reclamo de Alianza Lima también tiene un trasfondo deportivo. El conjunto íntimo representará al Perú en el próximo Mundial de Clubes de diciembre, evento que implicará la reprogramación de varios compromisos del campeonato local. Bajo ese argumento, la dirigente cuestionó la negativa de la FPV para mover su primer partido. “Se van a reprogramar partidos cuando vayamos al Mundial, entonces, ¿por qué ahora no pueden hacerlo? Es preparación para ese evento”, sostuvo.

Por ahora, la ausencia de Alianza Lima en la primera fecha parece irreversible. El plantel mantiene su planificación rumbo al Mundial, mientras que la FPV continúa firme en su calendario original. De esta manera, el inicio de la Liga Peruana de Vóley se ve marcado por una controversia que podría abrir un debate mayor sobre la coordinación y la gestión del deporte nacional.

