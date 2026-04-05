La Liga Peruana de Vóley ya se encuentra en su etapa decisiva y cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón del torneo. El certamen nacional entra en sus instancias finales y la expectativa crece entre los aficionados, pues solo queda definir al rival que enfrentará a Alianza Lima en la gran final. Las blanquiazules, actuales protagonistas del campeonato, buscan seguir haciendo historia en el vóley nacional.

El conjunto íntimo aseguró su presencia en la definición del torneo tras superar en la serie semifinal a Deportivo Géminis. En el segundo partido de la llave, Alianza Lima volvió a imponerse y selló su clasificación a la última instancia del campeonato. Con este resultado, el equipo victoriano confirmó su gran momento en la temporada y se convirtió en el primer finalista del certamen.

Alianza Lima derrotó en sets corridos a las ‘Guerreras de Comas’ con parciales de 25-15, 25-22 y 25-13. Maeva Orlé y Elina Rodríguez fueron las máximas anotadoras del encuentro con 16 puntos cada una, mientras que María Alejandra Marín fue elegida como la MVP del partido.

La victoria frente a Deportivo Géminis fue clave para que las blanquiazules mantengan intacto su objetivo de pelear nuevamente por el título. El equipo dirigido por Facundo Morando mostró solidez en la cancha y logró cerrar la serie sin necesidad de un tercer encuentro.

Ahora, el cuadro íntimo espera conocer al rival que enfrentará en la serie definitiva por el título. La otra llave semifinal será definida entre la Universidad San Martín y Universitario de Deportes quién igualó la llave tras derrotar 3-0 en sets corridos a las ‘santas’.

Alianza Lima disputará su sexta final consecutiva, tras una racha destacada en las últimas temporadas. En ese periodo, perdió tres finales ante Regatas Lima en 2021, 2022 y 2023; sin embargo, en 2024 se consagró campeón al vencer a Universidad San Martín y, en 2025, logró su revancha derrotando nuevamente a Regatas Lima.

Tras la clasificación, la Liga Peruana de Vóley tendrá una pausa debido a las Elecciones Generales que se llevarán a cabo el domingo 12 de abril. Luego de ello, las finales se disputarán el 19 y 26 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador será testigo de otra final de la LPV. (Foto: FPV)

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