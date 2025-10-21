Alianza Lima saldrá a la cancha este sábado 25 y domingo 26 de octubre para enfrentar a River Plate y Fluminense por la Noche Blanquiazul 2025 de Vóley. La jornada de cada día está programado a partir de las 2:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por América TV y América TvGO, en unos compromisos que serán claves para el equipo dirigido por Facundo Morando con el objetivo de llegar al 100% al inicio de la Liga Nacional Superior de Vóley, donde buscarán el tricampeonato.

Luego de obtener el bicampeonato en la última edición de la Liga Nacional de Vóley, Alianza Lima se viene preparando para lo que será la temporada 2025/26 en búsqueda del tricampeonato y llegar lo más lejos posible en el Mundial de Clubes. En ese sentido, las íntimas disputarán este mini torneo con la participación de equipos importantes en Sudamérica.

El evento se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre en dos partidos por día. Alianza Lima compartirá campo de juego junto a Regatas Lima (Perú), River Plate (Argentina) y Fluminense (Brasil), superando lo hecho en los dos anteriores años en cuanto a la cantidad de clubes participantes del evento (Osasco de Brasil en 2023 y Boca Juniors de Argentina en 2024).

Sobre lo que será la presentación oficial del plantel, Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima, aseguró: “Es un honor para nosotros recibir equipos como Fluminense y River. Sabemos del esfuerzo que hizo el club para traer a las dos delegaciones. Estos son el tipo de rivales que buscamos este año y nos estaremos preparando de la mejor manera para afrontar la Liga Nacional de Vóley y el Mundial de Clubes”.

Por su parte, Esmeralda Sánchez, capitana y líbero del equipo, mencionó: “Será una noche inolvidable nuevamente. Estamos acostumbradas a que el club nos sorprenda de esta forma, nos hemos complementado muy bien con las nuevas jugadoras que han llegado y tenemos las expectativas muy altas para poder dar un gran espectáculo en nuestra presentación”.

¿A qué hora juega Alianza Lima en Noche Blanquiazul?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Fluminense está programado para este sábado 25 de octubre desde las 5:00 p.m., mientras que Alianza Lima vs. River Plate está programado para el domingo 26 de octubre, también desde las 2:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 3:30 p.m.; en México a la 1:30 p.m.; y en España a las 9:30 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver a Alianza Lima en Noche Blanquiazul?

Alianza Lima vs. Fluminense y vs. River Plate se verá con transmisión de América TV para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de Movistar, DIRECTV, Best Cable, Claro TV entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de América TVGo. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde se jugará la Noche Blanquiazul?

TE PUEDE INTERESAR