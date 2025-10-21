Completada la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, la expectativa por lo que serán las últimas cuatro jornadas de esta Liga 1 se mantiene al alza, sobre todo por los últimos resultados obtenidos por los equipos que se mantienen en la pelea de este título de medio año. Si bien, Universitario de Deportes se mantiene con el gran y único líder de la tabla de posiciones, no se puede confiar, pues Alianza Lima y Cusco FC vuelven a aparecer como sus más cercanos perseguidores. En esta nota, conocerán el fixture completo de esta recta final ¿Quién tiene el panorama más complicado?.

Universitario de Deportes, como puntero absoluto, tiene la primera opción y depende de sí mismo para coronarse ganador del Clausura. Sin embargo, la presión es máxima y eso se sintió en su más reciente partido con Ayacucho FC. El equipo crema deberá afrontar dos partidos de alta tensión en Lima, pero también tendrá que realizar una complicada visita a una plaza de altura, un escenario que históricamente le ha costado.

La gran sorpresa de la temporada, Cusco FC, se ha consolidado como un actor principal gracias a su fortaleza en casa. El equipo dorado ha hecho de su estadio un fortín , aprovechando al máximo el factor altura. Su principal desafío será sumar puntos fuera de Cusco, una tarea pendiente que podría definir sus aspiraciones. Con dos partidos cruciales como local en su agenda, los cusqueños sueñan con dar el golpe.

Por su parte, Alianza Lima no pierde la fe y se aferra a la lucha. Los blanquiazules están obligados a una campaña perfecta en estas fechas restantes y, además, a esperar un tropiezo del líder. Su calendario no es sencillo: incluye dos duelos en Matute contra rivales que pelean por copa y por no descender, y una salidas al interior del país.

Es crucial recordar cómo se define el título nacional según el formato de la Liga 1 2025. El ganador del Torneo Clausura asegura un cupo en los playoffs por el campeonato, donde ya espera el campeón del Apertura. De ganar nuevamente Universitario, claro está, se convertiría en el campeón de manera directa.

Además, la tabla de posiciones acumulada este año solo brinda un cupo directo a Copa Libertadores, al primer lugar, mientras que los otros tres jugarán otro play-offs por ser Perú 2. Por ello, la pelea no solo es por ganar el Clausura, sino también por sumar la mayor cantidad de puntos en el acumulado para asegurar, como mínimo, un lugar en las semifinales nacionales.

Aunque la 'U' campeone de manera directa, tendrán que disputar play-offs por Copa Libertadores | Foto: Liga 1

Próximos partidos de Universitario:

Fecha 14 (reprogramación): Sporting Cristal vs Universitario - Estadio Nacional

Sporting Cristal vs - Estadio Nacional Fecha 16: ADT vs Universitario - Estadio Unión Tarma

ADT vs - Estadio Unión Tarma Fecha 17: Universitario descansa

Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso - Estadio Monumental

vs Deportivo Garcilaso - Estadio Monumental Fecha 19: Los Chankas vs Universitario - Estadio Los Chankas de Andahuaylas

Próximos partidos de Cusco FC:

Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

vs Atlético Grau - Estadio Inca Garcilaso de la Vega Fecha 17: AUDH vs Cusco FC - Estadio Heraclo Tapia

AUDH vs - Estadio Heraclo Tapia Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

vs Sport Boys - Estadio Inca Garcilaso de la Vega Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC - Estadio IPD de Huancayo

Próximos partidos de Alianza Lima:

Fecha 16: Alianza Lima descansa

Fecha 17: Alianza Lima vs FBC Melgar - Estadio Alejandro Villanueva

vs FBC Melgar - Estadio Alejandro Villanueva Fecha 9 (reprogramación): Los Chankas vs Alianza Lima - Estadio Los Chankas de Andahuaylas

Los Chankas vs - Estadio Los Chankas de Andahuaylas Fecha 18: Alianza Lima descansa

Fecha 19: Alianza Lima vs UTC - Estadio Alejandro Villanueva

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 13 10 3 0 25 9 16 33 2 Cusco FC* 13 8 2 3 21 12 9 26 3 Alianza Lima 14 7 3 4 23 16 7 24 4 Sporting Cristal 12 6 4 2 21 8 13 22 5 Melgar 15 5 6 4 20 15 5 21 6 Garcilaso 14 5 6 3 17 17 0 21 7 ADT 13 6 3 4 17 17 0 21 8 Comerciantes Unidos 13 5 4 4 15 17 -2 19 9 Cienciano 13 5 3 5 19 17 2 18 10 Los Chankas 12 6 0 6 15 24 -11 18 11 Alianza Atlético 13 4 4 5 11 9 2 16 12 Sport Huancayo* 14 4 3 7 24 24 0 15 13 Atlético Grau 13 4 3 4 16 17 -1 15 14 Sport Boys* 14 4 3 7 12 19 -7 15 15 Alianza Universidad 13 4 1 8 15 26 -11 13 16 Juan Pablo II 13 2 5 6 9 16 -7 11 17 Ayacucho FC 13 3 2 8 11 21 -10 11 18 UTC * 12 2 3 7 11 16 -5 9 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

