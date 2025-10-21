Luego de la dura derrota ante Alianza Universidad en Huánuco, Alianza Lima se sacudió rápidamente y derrotó a Sport Boys en Matute. La preocupación estaba latente en el próximo compromiso por tratarse de visita y en altura, mismas condiciones del enfrentamiento ante el equipo de Roberto Mosquera, pero esta vez los dirigidos por Néstor Gorosito salieron airosos y derrotaron a Sport Huancayo en ‘La Incontrastable’. Con goles de los inacabables Paolo Guerrero y Hernán Barcos, los íntimos siguen en la pelea por el Torneo Clausura, pero miran más la tabla del Acumulado con el objetivo de asegurar el boleto a la Copa Libertadores.

El mismo ‘Pirata’ confesó que ese objetivo es más latente para él y sus compañeros en esta recta final del campeonato. “Es lo más factible, asegurar la Copa Libertadores”, señaló el delantero de 41 años, quien anotó su octavo gol en lo que va de la Liga 1 en 24 presentaciones. Además, suma tres asistencias en el torneo.

Ante el ‘Rojo Matador’, Barcos tuvo que esperar su momento. Ingresó faltando 20 minutos por Paolo Guerrero y respondió marcando el gol de la tranquilidad para la segunda victoria consecutiva de Alianza Lima, que volvió a superar a Cusco FC en el Acumulado y es el primer escolta de Universitario de Deportes en dicha tabla.

Hernán Barcos marcó el segundo gol de Alianza Lima en la victoria ante Sport Huancayo. (Foto: Adrián Zorrilla / @photo.gec)

“Tenemos que seguir ganando estos partidos que nos quedan, siempre es importante la victoria, es lo que vinimos a buscar, en una cancha difícil”, señaló Barcos, quien también se pronunció sobre la noticia que confirmó el mismo Néstor Gorosito en la previa del duelo ante Sport Huancayo: su renovación para el próximo año en el banquillo de Alianza Lima.

“Se lo merece. Si le renovaron es porque se lo ganó con resultados, con trabajo, contento por eso y esperar terminar de la mejor manera el año”, declaró el exLDU de Quito, quien llegó a principios del 2021 a Matute, en principio para jugar en Liga 2, pero luego se convirtió en un referente del cuadro blanquiazul por sus goles y su aporte fuera de la cancha.

De hecho, el mismo ‘Pirata’ espera continuar defendiendo la camiseta de Alianza Lima, al menos, por un año más. Hace una semanas señaló que jugará una temporada más y ahora ratificó la noticia. “Si me gustaría, tengo la ilusión de quedarme, esta semana lo resolvemos”, apuntó. Sin dudas, se ganó el cariño del hincha blanquiazul apareciendo en momentos claves y su firma es cuestión de horas.

Néstor Gorosito confirmó su continuidad en Matute por una temporada más. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

