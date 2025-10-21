La agónica victoria de Universitario de Deportes ante Ayacucho FC confirmó que los cremas dependen de sí mismos para ganar el Torneo Clausura este fin de semana, ante Sporting Cristal en el Nacional y ADT en Tarma. Eso sí, el cuadro de Jorge Fossati sufrió dos bajas para el próximo compromiso ante los celestes, y el DT estará obligado a mover su pizarra para superar a un equipo que viene entonado luego de vencer a Deportivo Garcilaso en Cusco. Se trata de una final adelantada, por la magnitud del rival, y los cremas buscarán seguir en racha y sumar su séptima victoria consecutiva en el Torneo Clausura.

Para empezar, la ausencia de Andy Polo se hará sentir. Se trata del capitán del cuadro merengue, que vio la roja por una jugada peligrosa contra Carlos Correa, de Ayacucho FC. De hecho, se trata de su primera expulsión con roja directa en su carrera. En ese sentido, si nos guiamos de su principal suplente, el elegido por Jorge Fossati para reemplazarlo sería Hugo Ancajima.

El exADT fue suplente ante los ‘zorros’ y es habitual alternativa a Polo en la banda derecha. Eso sí, es su tercera temporada en Universitario y este año es el que menos ha jugado: suma apenas siete partidos con un gol y una asistencia en la Liga 1 2025. Además, no juega desde el 17 de agosto ante Sport Huancayo en la altura.

En ese sentido, otra opción para el ‘Nono’ es cambiar de banda a César Inga. El carrilero se desempeña habitualmente por izquierda, pero maneja bien ambos perfiles y viene con continuidad y en gran momento, por lo que no se vería afectado si pasa a jugar por la derecha. Eso implicaría que José Carabalí lo reemplace en el sector zurdo ante Sporting Cristal.

César Inga podría ser el as bajo la manga de Fossati ante Sporting Cristal. (Foto: Universitario)

Por otro lado, para cubrir la baja de Jesús Castillo, el primer candidato es Rodrigo Ureña. La baja del exSporting Cristal coincide con el regreso del chileno, quien estuvo lejos de las canchas por ocho fechas, tras la suspensión impuesta en el último clásico en el Monumental. No juega desde el 14 de agosto, ante Palmeiras por Copa Libertadores.

Si bien no viene con ritmo futbolístico, la ausencia de Castillo le soluciona un ‘problema’ a Jorge Fossati, quien tiene vía libre para el regreso de Ureña en un partido caliente ante el equipo dirigido por Paulo Autuori. Eso sí, no se descarta la inclusión de Jorge Murrugarra, en caso el ‘Nono’ considere que el chileno no sea de la partida.

‘Murru’ es una de las cartas habituales del DT de Universitario en el mediocampo y ha jugado ocho de los últimos diez partidos, en dos de ellos desde el arranque. También dependerá de lo que evalúe Fossati en los dos entrenamientos que le quedan para preparar el duelo ante Sporting Cristal y también la proximidad del partido ante ADT, que es el domingo.

En líneas generales, el entrenador uruguayo dispone de jugadores de experiencia y recorrido para reemplazar a los suspendidos Andy Polo y Jesús Castillo en uno de los clásicos de la Liga 1. Una ventaja es que los cremas se mantendrán en Lima y podrán preparar dicho compromiso sin viaje de por medio. Recién luego de enfrentar a Sporting Cristal prepararán el duelo en la altura de Tarma.

Rodrigo Ureña se alista para volver luego de ocho fechas. (Foto: @Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Ayacucho FC, Universitario volverá a tener actividad en esta misma semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido válido por la recuperación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 23 de octubre desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

L1 MAX alista nueva experiencia

Este jueves, L1MAX llevará el fútbol a las calles, transformando dos bodegas emblemáticas en verdaderos puntos de encuentro donde la pasión será protagonista. En La Florida (Rímac), la bodega “Rosario” se llenará de banderas, cánticos y alegría para vivir la previa junto a Analu Rodríguez y el influencer “Ronceritos”, que acompañarán a la hinchada rimense con juegos, sorteos y muchas sorpresas. Al otro lado, en Magdalena, la energía crema tomará la bodega “Hilda” con una fiesta al estilo merengue. Romina Vega y el influencer crema “Analiza Crema” encenderán la jornada desde una bodega decorada con los colores de la ‘U’.

Es así que, desde las 4:00 p.m., las dos bodegas se encenderán con música y emoción para vivir la previa, convirtiendo cada rincón en una auténtica fiesta futbolera. Luego a las 8 p.m., llegará el momento de alentar frente a las pantallas instaladas en cada bodega, las cuales se convertirán en el centro de atención: los hinchas podrán ver el encuentro allí mismo, en plena calle, rodeados de su gente y su equipo.

