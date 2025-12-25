El reciente clásico -institucional- del vóley peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes ha pasado de las canchas a los despachos reglamentarios tras un insólito error técnico del cuadro blanquiazul. Durante el primer set, las íntimas alinearon a cuatro jugadoras extranjeras en simultáneo, superando el límite permitido y desatando una ola de reclamos que exigen la pérdida de los puntos para el equipo victoriano. Ante la posibilidad de una sanción drástica, Cenaida Uribe, jefa del equipo íntimo, ha salido al frente para defender la victoria obtenida en el campo, argumentando que la negligencia principal no recayó en su cuerpo técnico, sino en la terna arbitral.

En diálogo exclusivo con ovacion.pe, la ex-voleibolista y actual directiva explicó que el reglamento internacional contempla pasos específicos para estos errores. Pues ella señala el punto 15 de dicho reglamento, donde se hablan de las sustituciones, específicamente sobre la sustitución ilegal.

“Amparándose en el reglamento de la FIVB, ante una sustitución ilegal el árbitro debió sancionar a Alianza Lima con punto y saque a favor de Universitario, y posteriormente ordenar la corrección de la sustitución”, manifestó Uribe, buscando aclarar que el juego no debió seguir su curso normal.

Asimismo, la jefa del equipo íntimo detalló cuál debió ser el procedimiento técnico para no viciar el resultado final del compromiso. “Desde el momento en que se comete la falta, correspondía anular los puntos obtenidos por Alianza Lima y validar los de Universitario. Eso es lo que establece claramente el reglamento”, añadió, reconociendo la falta inicial pero cuestionando la omisión de las autoridades.

Uribe fue enfática al señalar que la responsabilidad de que el set terminara en esas condiciones es exclusivamente del juez principal. “Nada de lo anteriormente mencionado se cumplió. En este caso puntual quien se equivocó fue el árbitro, ya que no aplicó el reglamento y permitió que el primer set se complete en esas condiciones”, disparó la directiva, trasladando la presión hacia la organización de la Liga.

Sobre los intentos del entrenador Facundo Morando por enmendar la situación, Uribe destacó que hubo voluntad de corrección inmediata. “Alianza Lima no debe ser sancionado con la pérdida del partido por marcadores de 25-0, 25-0 y 25-0. Antes de que se reanude el juego, nuestro entrenador intentó corregir el error, y eso debe ser considerado”, puntualizó.

La polémica surge porque, a pesar del error de las cuatro extranjeras, el partido continuó y terminó con un contundente 3-0 a favor de Alianza Lima. El reclamo de Universitario se basa en que una alineación ilegal debería invalidar todo el partido, mientras que la defensa íntima se sostiene en que la falta de autoridad arbitral.

Finalmente, Cenaida Uribe concluyó su postura reafirmando que una sanción de pérdida de puntos sería desproporcionada ante una falla compartida. “La falta en la aplicación del reglamento fue del árbitro”, reiteró, dejando la pelota en la cancha de la Federación Peruana de Voleibol, que deberá emitir un fallo oficial en los próximos días para determinar si se mantiene el resultado o se procede a la sanción administrativa.

Lo cierto es que el punto del reglamento del FIVB, en el cual se basan los ‘aliancistas’, habla de la sustitución ilegal que se aplica para ciertos casos específicos, como: Exceder el número de cambios por set, que un jugador titular regrese incorrectamente, o un suplente entra por alguien que no sea el titular que reemplazó, pero no tiene nada que ver con los cupos de jugadoras extranjeras.

