El futuro de Cristian Neira parece alejarse definitivamente de Matute para encontrar un nuevo destino que le permita consolidar el despegue que mostró en el cierre de la última temporada. Tras un paso por Alianza Lima donde las oportunidades fueron escasas y la presión del entorno terminó por opacar su talento, el volante ofensivo de 25 años ha logrado relanzar su carrera gracias a una cesión a Cienciano y un reciente llamado en la Selección Peruana. Por lo que, para el 2026, se le están abriendo puertas donde podría ganar continuidad.

Esta vitrina ha provocado que clubes con pretensiones importantes en el norte y el centro del país toquen las puertas de la institución victoriana para negociar un nuevo préstamo, entendiendo que el jugador no entra en los planes deportivos de la directiva blanquiazul para el proyecto 2026, a pesar de mantener un vínculo contractual vigente.

El club que ha mostrado mayor firmeza en los últimos días es el Atlético Grau de Piura. Según informó el periodista Ernesto Macedo, el mediocampista es del total agrado del comando técnico de los ‘albos’, quienes buscan un enganche con visión de juego para afrontar el torneo local y buscar volver a un torneo internacional.

Sin embargo, los piuranos no caminan solos en esta puja, ya que el FC Cajamarca también ha puesto la mira en el exjugador de Unión Comercio. El cuadro del ‘Caballo Negro’ planea una reestructuración ambiciosa y considera que la continuidad que busca Neira podría encontrar su lugar ideal en la altura cajamarquina.

Durante su reciente paso por Cienciano en el 2025, el volante recuperó el protagonismo perdido. En el cuadro imperial disputó 14 partidos entre el Apertura y Clausura, acumulando más de 850 minutos en cancha, donde registró 2 asistencias claves y un gol que sirvieron para que el ‘Papá’ se mantuviera en la pelea por los puestos de Copa en la tabla acumulada.

Su buen rendimiento en el Cusco fue el trampolín necesario para cumplir el sueño de todo futbolista: vestir la camiseta nacional. El debut oficial de Cristian Neira con la Selección Peruana se produjo en el reciente amistoso ante Bolivia en Chincha, donde fue titular sorprendiendo con su buen despliegue en el campo, con el dorsal ‘10′.

A pesar de este crecimiento, en Alianza Lima la decisión parece estar tomada. Tras su llegada en 2024 procedente de Moyobamba, el volante nunca pudo asentarse en el esquema titular y la dirigencia prefiere que siga fogueándose en otro club donde tenga el puesto asegurado, evitando así que su progresión se estanque en el banco de suplentes de La Victoria.

La operación se definiría en los próximos días bajo la modalidad de préstamo por toda la temporada 2026. Tanto Atlético Grau como FC Cajamarca están dispuestos a asumir una parte importante de su salario, siendo la propuesta deportiva del norte la que más seduciría al jugador debido a la propuesta ofensiva que suele pregonar el equipo piurano en su fortín del Campeones del 36.

