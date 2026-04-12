La bandera peruana vuelve a flamear en lo más alto del podio internacional gracias a una nueva exhibición de coraje y talento puro. Kimberly García, nuestra máxima exponente del atletismo, ha vuelto a escribir una página de oro en la historia del deporte nacional al coronarse bicampeona en el Mundial de Marcha Atlética por Equipos desarrollado en Brasilia. En una jornada que quedará grabada en la memoria de todos, la marchista huancaína no solo se colgó la medalla dorada, sino que además pulverizó el récord mundial de su disciplina, demostrando una superioridad absoluta frente a las mejores del planeta y reafirmando que es, hoy por hoy, una leyenda viviente del deporte peruano.

La victoria se gestó en la exigente prueba de los 21 kilómetros, una distancia que se estrenaba oficialmente en este tipo de certámenes bajo el nombre de Media Maratón Marcha. La representante peruana tomó el liderato desde el arranque, imponiendo un ritmo demoledor que ninguna de sus perseguidoras pudo sostener. Este triunfo en territorio brasileño consolida su camino de cara a los próximos retos del ciclo olímpico.

Kimberly García detuvo el cronómetro en un tiempo exacto de 1 hora 35 minutos 0 segundos, estableciendo así una nueva marca histórica para el atletismo mundial. La deportista forma parte del Programa Ciclo Olímpico del IPD, el cual busca “fortalecer su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028”.

Marcha Atlética tuvo a una peruana en el podio del Mundial. (Foto: IPD)

El podio de esta durísima competencia fue completado por la mexicana Alejandra Ortega, quien se quedó con la presea de plata, y la española Aldara Meilán, quien obtuvo el bronce. Pese al altísimo nivel de las competidoras europeas y norteamericanas, la contundencia de la marchista nacional fue la nota destacada de la mañana en la ciudad de Brasilia.

Con este nuevo éxito, la atleta huancaína conquista su cuarto título mundial en una trayectoria que parece no tener techo. Su palmarés incluye los dos históricos oros del Mundial de Atletismo 2022 y el título del Mundial de Marcha 2024, donde registró un tiempo de 1:27:12, consolidando un dominio que se extiende ya por varios años consecutivos.

Cabe destacar que el registro de García tiene un valor especial por ser la primera vez que esta distancia aparece en un Mundial. Al establecer el tiempo de 1:35:00, la peruana no solo gana la competencia, sino que inaugura oficialmente la tabla de récords mundiales para la modalidad de la Media Maratón Marcha.

Otras participaciones peruanas

La delegación nacional también tuvo una participación destacada gracias al esfuerzo de otras marchistas que se metieron en la pelea. Evelyn Inga logró un meritorio sexto lugar, mientras que Yadira Orihuela y Mary Luz Andía ocuparon las posiciones 30 y 36, respectivamente, sumando puntos vitales para la clasificación colectiva de nuestro país.

Gracias a este desempeño grupal, Perú logró quedarse con el cuarto puesto en la tabla general por equipos. La actual gestión del IPD, liderada por Sergio Ludeña, resaltó el respaldo constante a nuestros representantes, quienes con su esfuerzo y dedicación diaria continúan posicionando al Perú entre las potencias mundiales del atletismo de alta competencia.

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