El último viernes fue un día donde el fútbol peruano mostró dos caras: mientras la Selección Peruana caía por 1-0 ante Venezuela y se despedía del Sudamericano Sub-17 sin punto alguno, el combinado femenino vencía por 2-1 a Uruguay y sumaba su segunda victoria en la Liga de Naciones, certamen clasificatorio para el Mundial Brasil 2027. Ambos equipos, con realidades y herramientas diferentes, dejaron constancia del momento por el que atraviesan. Así pues, en medio de ambos contextos, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), decidió hablar.

En una charla con Ovación, Lozano comenzó destacando la victoria de la Selección Peruana Femenina y valoró el trabajo que viene haciendo Antonio Spinelli. Recordemos que con esta victoria frente a Uruguay, la ‘Blanquirroja’ se ubica sexta en la tabla de posiciones con seis puntos, en un torneo donde los dos primeros van directo al Mundial y los otros dos que le siguen afrontarán un repechaje intercontinental.

“Contentos con este triunfo de la ‘Bicolor’ femenina, ha sido un triunfo muy importante, que nos coloca en una posición expectante, pero hay que seguir trabajando. Lo que viene haciendo el ‘profe’ Spinelli y las chicas les han dado cosas importantes, y como FPF nos queda fortalecerlos en cuanto a logística y preparación”, afirmó.

En otro momento de la charla, Agustín Lozano habló sobre la eliminación de la Selección Peruana Sub-17 del Sudamericano que se viene desarrollando en Paraguay, con un saldo más que lamentable: cero puntos en cuatro partidos, dos goles a favor y 11 en contra. Según el presidente de la FPF, desde la Videna vienen haciendo el esfuerzo para desarrollar el fútbol de menores, pero el trabajo de los clubes no está siendo el mejor.

“Como federación, hace más de tres años, venimos dándole mucha inversión al fútbol de menores. Estamos preparando un trabajo que será muy diferente, de manera obligatoria, en cuanto a los clubes profesionales, creo que estamos fallando por ahí. Sé que estamos muy débiles en cuanto a la formación de menores, pero esto es una responsabilidad de todos los dirigentes de los clubes”, comentó.

La Selección Peruana Sub-17 terminó última en el Grupo B del Sudamericano. (Foto: ITEA Sports)

Si bien lamentó la temprana eliminación del equipo dirigido por Renzo Revoredo, la cabeza de la FPF apuntó a no desalentar a los chicos y esperar que en el mediano plazo esto cambie. “Es una pena, pero tampoco nos puede desalentar para seguir trabajando y comprometernos más para que esto pueda resurgir y darle alegrías”, agregó.

En medio de su análisis, Lozano volvió a responsabilizar a los clubes por el poco trabajo que se viene realizando en el fútbol de menores, esperando que esto cambie para que en los próximos torneos nuestras selecciones puedan competir mejor. Además, apuntó hacia la formación de los directores técnicos, ya que según él, muchos de ellos necesitan capacitarse más de manera personal.

“Hay aspectos que no están bien. La formación de menores a través de los clubes profesionales y tampoco la preparación que cada técnico tiene que asumir de manera personal. Si no nos preparamos que tenemos que ponerle más fuerza y esmero, difícil que los resultados lleguen, y eso invoco que los técnicos se capaciten más, que los clubes sean más responsables con más infraestructura”, opinó.

Finalmente, a raíz de la decisión de la Selección Peruana Femenina de jugar sus partidos de local en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, algo que viene dando resultados positivos en la Liga de Naciones, Agustín Lozano aseguró que esta también es una posibilidad para el equipo mayor masculino. Eso sí, primero deberá tener el visto bueno de Mano Menezes y su comando técnico.

“Es algo que ya lo venimos evaluando, lo hemos conversado con el técnico, con el director general (Jean Ferrari) y es muy probable que eso se dé. Si se concluye por la parte técnica que tiene que ser así, como presidente de la FPF, apoyaré al 100%”, aseveró la principal cabeza de la FPF.

Renzo Revoredo es el DT de la Selección Peruana Sub-17. (Foto: ITEA Sports)

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