El presente deportivo de Sporting Cristal parece haber encontrado un respiro y un nuevo rumbo internacional tras la reciente llegada del estratega brasileño Zé Ricardo. En su primer gran desafío en el banquillo celeste, el técnico logró una importantísima victoria frente a Cerro Porteño en el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores, devolviéndole la sonrisa al equipo. Sin embargo, pese a este prometedor inicio en el certamen continental, el arribo del mencionado entrenador no fue respaldado inicialmente por un gran sector de la hinchada, quienes mantenían la ilusión intacta de ver a otros referentes asumiendo las riendas de la institución bajopontina.

La sorpresiva e intempestiva salida de Paulo Autuori había dejado un enorme vacío en La Florida. Ante esta situación de emergencia, el entorno periodístico y los aficionados empezaron a barajar de inmediato los nombres de técnicos libres con una fuerte identidad y amor por el club, siendo los principales candidatos Roberto Mosquera y el eterno capitán Jorge Cazulo.

No obstante, para decepción de miles de fanáticos cerveceros que exigían el regreso de sus referentes históricos, ninguna de estas dos opciones logró concretarse. Ante la ola de rumores, fue el propio Mosquera quien decidió pronunciarse públicamente para aclarar el panorama y revelar el verdadero motivo de la ausencia del popular ‘Piqui’.

Jorge Cazulo es ídolo y ha sido campeón con Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Durante una reciente entrevista, la ‘Mosca’ manifestó que tuvo la inmejorable oportunidad de conversar en privado con el ex-mediocampista uruguayo. En dicha charla, Mosquera se enteró de primera mano de las razones fundamentales por las cuales Cazulo se negaría rotundamente a volver a ponerse el buzo celeste bajo estas circunstancias.

El experimentado entrenador peruano fue bastante claro al referirse a la firme postura de su exdirigido frente a un eventual llamado de la actual dirigencia. “No creo que Cazulo, si le dicen ahora, venga a Cristal. Tiene sus razones y son entendibles porque las conozco”, confesó Mosquera en el programa ‘Con Calle y Cancha’.

Además de los motivos personales que lo alejan del Rímac, el exestratega rimense recordó que el ‘Piqui’ se encuentra sumamente enfocado en su desarrollo profesional. Actualmente, el ídolo celeste forma parte del comando técnico de Mariano Soso, desempeñándose como su asistente principal en el club Defensa y Justicia de Argentina.

Jorge Cazulo es asistente técnico de Mariano Soso en Defensa y Justicia. (Foto: @ClubDefensayJus)

Sobre este importante reto en el competitivo fútbol argentino, Mosquera destacó el excelente presente que atraviesa su colega y amigo. “Por otro lado, está trabajando con el equipo de Soso y les está yendo muy bien”, indicó para justificar aún más la imposibilidad de que abandone su actual proyecto deportivo en el extranjero.

Para cerrar el tema definitivamente y no dejar falsas esperanzas en la hinchada de Sporting Cristal, el técnico peruano dejó una última frase lapidaria sobre el futuro del uruguayo. “Entonces, así lo hubiesen llamado no hubiera venido, y si no estaría con Soso tampoco vendría”, sentenció de manera tajante.

TE PUEDE INTERESAR