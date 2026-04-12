Cumpliéndose casi tres meses desde la última vez que fueron vistos en un partido oficial, tanto Carlos Zambrano como Miguel Trauco estarían próximos a retornar a las canchas del torneo local, pero esta vez con la camiseta de uno de los equipos históricos de la región, como lo es Sport Boys. Por ello, muchos están a a la expectativa de lo que puedan mostrar, a pesar de los cuestionamientos que se han generado por sus problemas extradeportivos cuando pertenecían a Alianza Lima. Frente a ello, el nuevo entrenador de los porteños, Carlos Desio, reveló detalles de cómo han llevado los entrenamientos desde que llegaron al Callao.

Apenas han pasado algunos días desde que se hizo el anuncio oficial de la incorporación de los dos ex-seleccionados nacionales, pero ya muchos buscan verlos cómo responderán en cancha y bajo la presión de los hinchas del primer campeón. Por eso, el estratega fue claro en que lo que vienen mostrando en los entrenamientos, es para un debut en una fecha próxima.

"A lo mejor están antes (del partido con Juan Pablo II). Al que estoy variando mucho es a Miguel. El otro día lo puse de volante ofensivo por izquierda, ayer de doble seis y hoy de central por izquierda. Estoy viendo la variable para sacarle lo mejor. Hoy Carlos entrenó bien, los dos“, indicó a PBO Campeonísimo.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco tuvieron su primer entrenamiento con Sport Boys. (Foto: Instagram Carlos Zambrano)

Estamos hablando de que para fines de este mes de abril, ya podría existir la posibilidad de que ambos jugadores vuelvan al ámbito competitivo tras los buenos trabajos que han venido realizando previo a su firma oficial con el equipo ‘chalavo’. Sin embargo, si fue sincero al decir que, a quien le podría costar un poco más el regreso, sería a Miguel Trauco.

El entrenador confesó que está fuera de forma, y que no habría buscado entrenar por su cuenta como si lo habría hecho Carlos Zambrano. “Tiene que bajar un poco de peso, si bien es de contextura física grande, debe bajar porque hace un mes no entrena al nivel que debe“, indicó.

Pero no fue solo crítico, si no también comprensivo por el parón que tuvieron, por lo que mencionó que “tiene la virtud de ser inteligente“, por lo que espera que pueda ponerse acorde a los que él pide en el futuro próximo, ya que sus planes van más allá de perfilarlo como lateral por la izquierda, como quizá muchos estamos acostumbrados a verlo durante todos estos años.

Miguel Trauco jugó en Flamengo, en 2017. Foto: Difusión

¿En qué puesto lo va a usar Carlos Desio?

El entrenador argentino, no solo sorprendió revelando la posible fecha del debut de ambos jugadores, si no también con un cambio estratégico para uno de ellos. Pues, ya sabemos que el ‘káiser’ no se mueve de defender la zaga central, pero quien si lo haría sería Miguel Trauco, a quien lo quiere en una posición mucho más ofensiva.

“Al que estoy variando mucho es a Miguel. El otro día lo puse de volante ofensivo por izquierda, ayer de doble seis y hoy de central por izquierda. Estoy viendo la variable para sacarle lo mejor”, confesó. Lo cual puede que sorprenda a muchos, pero es una posición que él ocupó estando en Flamengo en el 2017, casualmente bajo las órdenes de Zé Ricardo, hoy entrenador de Sporting Cristal.

“Él me va a dar soluciones donde lo ponga. Sé que anteriormente había jugado de volante. Creo que tiene un excelente pie y visión de juego”, concluyó el actual entrenador de Sport Boys.

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