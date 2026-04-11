La próxima semana continúa la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con la participación de nuestros tres representantes peruanos: Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC. Los tres equipos ya conocen a los árbitros que impartirán justicia (o al menos harán el intento), luego de que la Conmebol hiciera pública la esperada lista de las ternas arbitrales. Claro, la primera jornada no estuvo ajena a las polémicas, sobre todo en el partido de los dorados ante Flamengo que causó revuelo a nivel internacional.

Precisamente, Cusco FC será el primer equipo peruano en saltar a la cancha este martes 14 de abril desde las 5:00 p.m. (hora peruana), en su primer duelo como visitante en el Estadio Uno de La Plata frente a Estudiantes de Argentina. El encargado de dirigir ese partido será el chileno José Cabero, de 41 años, y que a principios de año fue parte del Sudamericano Sub-20.

De hecho, el cuadro dirigido por Alejandro Orfila espera que la actuación del colegiado chileno sea mejor que la del paraguayo Derlis López, quien tuvo dos errores garrafales en el duelo ante Flamengo por la fecha 1: primero no expulsó al ecuatoriano Gonzalo Plata por pisar a Lucas Colitto, jugador dorado, y luego anuló un gol a Marlon Ruidías, que puso ser el 1-1 parcial, por una posición adelantada que no quedó clara ni para los árbitros del VAR.

Luego, será turno de Universitario de Deportes recibiendo a Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Monumental de Ate desde las 21:00 horas (horario peruano). Dicho compromiso será clave para el elenco de Javier Rabanal, quien luego de empatar en Colombia ante Deportes Tolima busca sumar de a tres para colocarse en la cima del grupo B. Para ese compromiso el juez principal será el brasileño Ramón Abatti.

El brasileño Ramón Abatti dirigirá Universitario vs. Coquimbo Unido. (Foto: Getty Images)

Ojo, si bien se trata de un árbitro con amplia experiencia dirigiendo en el Brasileirao y torneos CONMEBOL, su nombramiento no deja de llamar la atención debido a sus polémicas en el torneo brasileño durante el 2025, donde incluso fue separado temporalmente de la Comisión de Árbitros tras un partido entre Sao Paulo y Palmeiras. Esperemos que pueda impartir justicia en el choque copero entre cremas y sureños.

Finalmente, Sporting Cristal cerrará la semana de Copa Libertadores el próximo jueves 16 a las 5 de la tarde (hora peruana) frente a Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo. Los celestes esperan hacer una buena presentación ante un rival ya conocido: el año pasado se enfrentaron en Brasil y perdieron por goleada. Esta vez el colegiado será el controversial juez chileno Piero Maza.

Maza es uno de los árbitros más polémicos de la región, pues tuvo actuaciones que generaron fuertes quejas y reclamos en selecciones sudamericanas, como en el Argentina vs. Colombia en 2024 y un año antes en el duelo entre Colombia y Uruguay. Además, Cobresal de Chile emitió un comunicado pidiendo que no lo vuelva a arbitrar más apenas en marzo pasado.

Cabe mencionar que Kevin Ortega y Michael Orué, quienes fueron designados para dirigir el Mundial 2026, estarán presentes en La Bombonera en el choque entre Boca Juniors de Argentina y Barcelona de Ecuador como cuarto árbitro y AVAR, respectivamente. Luego, ambos estarán presentes, esta vez como juez principal y primer asistente, en el compromiso entre River Plate y Carabobo de Venezuela en el Monumental de Buenos Aires, por la Copa Sudamericana

Por otro lado, y siguiendo con los árbitros peruanos que tendrán acción esta semana en los torneos CONMEBOL, el duelo entre Liga de Quito y Mirassol de Brasil tendrá terna peruana con Bruno Pérez como juez principal. Finalmente, Jordi Espinoza liderará la terna arbitral en el duelo en Ecuador entre Independiente del Valle y UCV de Venezuela.

Kevin Ortega dirigirá la próxima semana a Boca Juniors y River Plate, ambos en Argentina. (Foto: Conmebol)

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