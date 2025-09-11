Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se ven las caras este sábado 13 de setiembre desde Allegiant Stadium de Las Vegas. Esta pelea es válida por el título de peso supermediano y tendrá a dos de los mejores exponentes de este deporte a nivel mundial. Ambos llegan en buen nivel, teniendo en cuenta también su historial de victorias. La cartelera inicia desde las 8:00 p.m. (hora peruana); sin embargo, esta contienda será el evento estelar de la noche.

Un mexicano y un estadounidense se ven las caras este fin de semana en la ciudad de Las Vegas ante 60mil espectadores, reunidos en un estadio apto para el fútbol americano. Canelo Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, pondrá su título en juego ante uno de los elementos más potentes de la división.

Terence Crawford pondrá en juego su invicto de más de 40 peleas. El dominio de Canelo en su categoría, por casi años, podría significar también un empuje o ventaja en la contienda. En la actualidad, ostenta un impresionante récord de 63-2-2 con 39 nocauts.

Álvarez llega también a esta pelea con los títulos de la AMB, CMB, OMB y FIB en su poder. Terence Crawford, por su parte, llega invicto con 41-0 (31 KO), habiendo sido campeón en cuatro divisiones (superligero, ligero, wélter y superwélter) y el rey indiscutido tanto en superligero como en wélter.

Canelo es el primer boxeador masculino en la era de los 4 cinturones (desde 2004) en ser dos veces campeón indiscutible en la misma categoría de peso. Crawford fue previamente campeón indiscutible tanto en peso welter como en peso superligero, y sube dos categorías de peso, de 154 a 168 libras, para desafiar a la superestrella mexicana en un combate entre dos de los mejores y más importantes boxeadores de la década pasada.

La ceremonia de pesaje será clave para confirmar que ambos peleadores cumplen con el límite establecido de 76.2 kilogramos. Canelo, disciplinado en su preparación, suele mantenerse dentro del rango sin complicaciones. En su último combate ante William Scull, registró 75.8 kilos. Crawford, en cambio, deberá adaptarse a una categoría que no es natural para él, ya que su peso habitual ronda los 69 kilos.

¿A qué hora pelean Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

El combate entre Canelo Álvarez vs. Terence Craawford está programado para este sábado 13 de septiembre desde las 10:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 12:30 a.m. del domingo 14; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 11:30 p.m.; en México a las 9:30 p.m.; y en España a las 5:30 a.m. del domingo 14.

¿En qué canales ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

La pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se desarrollará en el Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, con una capacidad de más de 60mil espectadores. Las acciones serán transmitidas de manera única por la señal de Netflix. Cabe resaltar que estará en juego el título de peso supermediano.

¿Dónde pelean Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

TE PUEDE INTERESAR